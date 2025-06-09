Перестаньте вешать люстру в центр комнаты! Вот как надо освещать дом

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Главная ошибка, которую допускают многие — использование единственной люстры в центре комнаты в качестве основного источника света. Современные интерьеры требуют более продуманного подхода. Равномерное освещение без темных углов и резких теней можно создать с помощью нескольких грамотно расположенных источников света.

Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Натяжжной потолок

Идеальными вариантами станут точечные светильники (6-8 штук для стандартной гостиной), трековые системы с возможностью направления светового потока или накладные лампы для минималистичных интерьеров. Важно распределить источники света по всей площади потолка, а не концентрировать их в одной точке — это обеспечит комфортную освещенность каждого уголка комнаты.

Декоративное освещение — создаем атмосферу

В то время как основной свет обеспечивает функциональность, декоративные элементы освещения придают интерьеру характер и уют. Люстры, бра, подвесы и настольные лампы не должны заменять основное освещение, но они незаменимы для создания особой атмосферы.

В спальне потолочные светильники можно дополнить бра у изголовья кровати — это создаст идеальные условия для чтения перед сном. В столовой эффектный подвесной светильник над обеденным столом в сочетании с встроенной подсветкой сделает вечерние ужины особенно уютными.

Гостиная преобразится с помощью комбинации трековых систем и стильных торшеров. Такое многослойное освещение позволяет не только подчеркнуть стиль интерьера, но и создает интересную игру света и тени.

Умное управление — комфорт нового уровня

Современные технологии освещения вышли далеко за рамки традиционных выключателей у двери. Сегодня можно создать по-настоящему умную систему управления светом, которая сделает жизнь комфортнее. Проходные выключатели позволяют контролировать освещение из разных точек комнаты — например, выключать свет в спальне, не вставая с кровати.

Диммеры дают возможность регулировать интенсивность освещения в зависимости от времени суток и настроения. А системы умного дома выводят управление светом на новый уровень — вы можете программировать сценарии освещения или контролировать его со смартфона, даже находясь вне дома.

При планировании ремонта обязательно продумайте схему освещения заранее — это избавит вас от необходимости прокладывать дополнительные провода в будущем.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.