Как защитить любой дом от взлома: простые методы, которые работают на 100%

2:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Качественная входная дверь — это первый и главный барьер на пути злоумышленников. Идеальным вариантом считается дверь со стальным сердечником, которая обладает высокой устойчивостью к взлому. Однако даже самая прочная дверь не обеспечит должной защиты, если дверная коробка слабая или неправильно установлена.

Фото: commons.wikimedia.org by Belchers Albert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ключ в замке

Выбор надёжного замка

Сердцем любой системы безопасности является качественный замок. Специалисты рекомендуют выбирать цилиндровые механизмы не ниже 3-4 класса защиты, которые устойчивы к различным методам взлома — от бампинга до высверливания. Дополнительную защиту обеспечивают специальные броненакладки и противовзломные накладки, которые значительно усложняют работу злоумышленников.

Не стоит забывать и о дополнительных элементах защиты — засовах, дверных цепях и ограничителях, которые могут стать последним рубежом обороны в случае попытки проникновения.

Оставлять ли ключ в замке?

Многие слесари рекомендуют оставлять ключ в замке с внутренней стороны, считая, что это предотвращает возможность использования отмычек или других инструментов снаружи. Действительно, такой метод может защитить от неопытных взломщиков и предотвратить некоторые виды атак, например бампинг. Однако у этого способа есть серьёзные недостатки.

Опытные воры могут извлечь ключ через щель под дверью, а в случае случайного захлопывания двери вы окажетесь в сложной ситуации, когда даже запасной ключ не поможет. Особенно рискованно использовать этот метод в домах со старыми дверями или стеклянными конструкциями.

Сигнализация или механическая защита?

Современные системы безопасности предлагают различные варианты защиты. Простые сигнализационные системы, даже те, которые работают на батарейках и устанавливаются самостоятельно, могут эффективно отпугивать большинство злоумышленников, так как 90% воров не хотят привлекать к себе внимание громкими звуками.

Механические средства защиты, такие как дополнительные засовы и цепи, обеспечивают физическое препятствие, но требуют правильной установки и использования. Наиболее надежным решением будет комбинация качественного замка, механических средств защиты и сигнализации, создающая многоуровневую систему безопасности.

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающий проём. Дверь используется для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, шкафа).



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