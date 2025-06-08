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5 роковых ошибок, из-за которых плесень в ванной возвращается снова и снова

2:23
Недвижимость

Плесень — это не просто неприятные черные пятна на стенах и швах. В природе она выполняет важную функцию, разлагая органические материалы, но в наших домах превращается в серьезную угрозу. Ванная комната с ее постоянной влажностью и теплом становится идеальным местом для размножения грибка.

Плесень в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной

Особенно опасна черная плесень, которая не только портит внешний вид помещения, но и может вызывать аллергические реакции, раздражать дыхательные пути и усугублять астму. При этом для роста ей нужно совсем немного — постоянная влажность и минимальное количество питательных веществ, которые она находит в обычной пыли или остатках косметических средств.

Как предотвратить появление плесени?

Главное правило борьбы с плесенью — контроль влажности. После каждого принятия душа или ванны обязательно проветривайте помещение в течение минимум 30 минут. Если в ванной есть окно — откройте его, если нет — включите вентилятор и оставьте его работать на некоторое время после водных процедур.

Во время душа держите дверь закрытой, чтобы влага не распространялась по квартире, но сразу после завершения процедур откройте ее для лучшей циркуляции воздуха. Простая, но эффективная привычка — вытирать стены и стеклянные поверхности душевой кабины специальным скребком сразу после использования. Это значительно уменьшает количество оставшейся влаги, лишая плесень благоприятной среды для роста.

Дополнительные меры защиты

Обратите внимание на хранение влажных полотенец и банных принадлежностей. Никогда не оставляйте их в свернутом виде или в закрытых шкафчиках — развешивайте для просушки в хорошо проветриваемом месте. Регулярно проверяйте и очищайте проблемные зоны: углы душевой кабины, стыки между плиткой, пространство за сантехникой и мебелью. Именно там чаще всего скапливается влага и пыль, которые становятся питательной средой для грибка.

Особое внимание уделите состоянию герметиков и межплиточных швов — старые или поврежденные силиконовые уплотнители нужно своевременно заменять, так как они накапливают влагу и становятся идеальным местом для развития плесени.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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