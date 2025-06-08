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Секретное оружие против муравьёв: дёшево, безопасно и смертельно эффективно

2:09
Недвижимость

Современные инсектициды, безусловно, эффективны, но часто оказываются дорогими и токсичными для домашних животных и людей. Обращаясь к старинным рецептам, можно найти более безопасные альтернативы — буру (тетраборат натрия) и борную кислоту. Эти вещества веками использовались для борьбы с насекомыми и доказали свою эффективность.

Муравьи
Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Муравьи

Борная кислота, представляющая собой слабую кислоту в виде белого порошка, особенно хороша для домашнего применения благодаря своей относительной безопасности. В отличие от более агрессивной буры, которая чаще применяется в промышленности, борная кислота действует мягче, но не менее эффективно.

Принцип действия борной кислоты на муравьиную колонию

Уникальность этого метода заключается в биологии самих муравьев. Эти социальные насекомые, найдя отравленную приманку, не только сами потребляют ее, но и несут в гнездо, где кормят сородичей, включая матку. Именно поэтому борная кислота так эффективна — она действует медленно, давая муравьям время доставить яд в сердце колонии.

Первые результаты вы заметите уже через несколько дней, когда количество муравьев в доме заметно уменьшится, а через 2-3 недели может погибнуть вся колония.

Рецепт эффективной приманки с борной кислотой

Для создания смертельной для муравьев, но безопасной для людей приманки вам понадобится всего три ингредиента: одна чайная ложка борной кислоты, две чайные ложки сахара или меда (которые будут привлекать насекомых) и 2-3 столовые ложки воды для создания пастообразной консистенции. Смешав эти компоненты до однородной массы, вы получите мощное оружие против незваных гостей.

Размещать приманку лучше всего на небольших крышечках или в пластиковых контейнерах с мелкими отверстиями, которые нужно расставить вдоль муравьиных троп. Важно сделать ловушки недоступными для детей и домашних животных.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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