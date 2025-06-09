Летняя свежесть без пыли: откройте тайны самостоятельной чистки кондиционера — вы не поверите, как легко

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С наступлением жаркого лета поддержание комфортной температуры в доме становится первоочередной задачей, и кондиционер кажется самым очевидным решением. Однако важно помнить, что за время простоя в устройстве могла накопиться пыль и размножиться бактерии. Если включить кондиционер без предварительной чистки, вся эта грязь будет распространяться по дому.

Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кондиционер

Чтобы обеспечить себе прохладу и чистый воздух в течение всего летнего сезона, эксперт по клинингу Кэрол Мендес предлагает в El Mueble простое и эффективное руководство по профессиональной чистке кондиционера.

Пошаговая инструкция по чистке кондиционера

Кэрол Мендес подчеркивает, что тщательная чистка кондиционера перед началом летнего сезона — это важный шаг. Несмотря на то, что процесс может показаться сложным, на самом деле он гораздо проще, чем кажется.

Шаг 1. Извлечение фильтров

Сначала извлеките фильтры из кондиционера и промойте их под проточной водой.

Шаг 2. Замачивание в уксусе

Поместите фильтры в теплую воду в раковине и добавьте немного белого уксуса. Оставьте их на некоторое время, чтобы уксус растворил загрязнения.

Шаг 3. Уборка внутренних поверхностей

Пока фильтры замачиваются, используйте пылесос с насадкой для труднодоступных мест, чтобы удалить пыль из внутренних частей кондиционера.

Шаг 4. Очистка тряпкой

Создайте смесь из теплой воды и белого уксуса. С помощью салфетки из микрофибры, смоченной в этой смеси, тщательно протрите внутренние поверхности устройства.

Шаг 5. Очистка внешней части

Используйте ту же салфетку для очистки внешней поверхности кондиционера.

Шаг 6. Дезинфекция

Для уничтожения бактерий и микробов протрите все поверхности устройства тканью, смоченной в 70% спирте.

Шаг 7. Дополнительная чистка фильтров

Переверните фильтры и аккуратно потрите их мягкой щеткой, например, старой зубной щеткой, чтобы удалить оставшиеся загрязнения.

Шаг 8. Финальная обработка и установка

Промойте фильтры под чистой водой, дайте им хорошо высохнуть на воздухе и установите обратно в кондиционер.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.





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