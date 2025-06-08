Когда барбекю догорает, начинается опасность — особенно у стены дома

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Летний вечер, ароматное мясо на углях, друзья и расслабленное настроение. Всё вроде бы идеально — пока кто-то не выбросит ещё тёплый пепел в мусорное ведро. То, что кажется безобидной привычкой, ежегодно приводит к десяткам пожаров.

Фото: https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23698693183/ by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Барбекю, мангал

"Пепел может оставаться горячим даже спустя трое суток. Он способен воспламенить всё, к чему прикоснётся: пластиковое ведро, дрова, даже стены дома", — предупреждают пожарные.

О чём чаще всего забывают после гриля

Когда последний стейк снят с решётки, начинается невидимая фаза — фаза риска. Проблема в том, что барбекю всегда ассоциируется с отдыхом. И мало кто воспринимает угли как источник опасности после того, как костёр вроде бы потух.

Но даже тонкий слой серого пепла может скрывать жар внутри. И если он отправляется в пластиковый бак — пламя вспыхивает моментально. Если рядом — дом, сарай или терраса, ущерб исчисляется не тысячами, а миллионами.

Что нужно сделать обязательно

Дождаться полного остывания углей — это не часы, а иногда 2-3 дня.

Не выбрасывать пепел в пластиковые или деревянные ёмкости.

Хранить золу в металлическом ведре с крышкой, вдали от построек.

Не оставлять гриль без присмотра даже после готовки — особенно при ветре.

Барбекю — это не только мясо

Само приготовление на огне пришло к нам из глубин истории, но современное барбекю — это стиль жизни, вечерний ритуал и семейная традиция. Главное — не забыть, что красота жара может быть обманчивой. Огонь не прощает невнимательности — даже если он выглядит, как пепел.

Уточнения

Барбекю́ (англ. и фр. barbecue, сокр. BBQ): способ приготовления пищевых продуктов, чаще всего мяса (стейков, сосисок), на жаре тлеющих углей, горящего газа или электронагревателя.



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