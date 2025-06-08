Когда барбекю догорает, начинается опасность — особенно у стены дома

Летний вечер, ароматное мясо на углях, друзья и расслабленное настроение. Всё вроде бы идеально — пока кто-то не выбросит ещё тёплый пепел в мусорное ведро. То, что кажется безобидной привычкой, ежегодно приводит к десяткам пожаров.
"Пепел может оставаться горячим даже спустя трое суток. Он способен воспламенить всё, к чему прикоснётся: пластиковое ведро, дрова, даже стены дома", — предупреждают пожарные.
Когда последний стейк снят с решётки, начинается невидимая фаза — фаза риска. Проблема в том, что барбекю всегда ассоциируется с отдыхом. И мало кто воспринимает угли как источник опасности после того, как костёр вроде бы потух.
Но даже тонкий слой серого пепла может скрывать жар внутри. И если он отправляется в пластиковый бак — пламя вспыхивает моментально. Если рядом — дом, сарай или терраса, ущерб исчисляется не тысячами, а миллионами.
Само приготовление на огне пришло к нам из глубин истории, но современное барбекю — это стиль жизни, вечерний ритуал и семейная традиция. Главное — не забыть, что красота жара может быть обманчивой. Огонь не прощает невнимательности — даже если он выглядит, как пепел.
Барбекю́ (англ. и фр. barbecue, сокр. BBQ): способ приготовления пищевых продуктов, чаще всего мяса (стейков, сосисок), на жаре тлеющих углей, горящего газа или электронагревателя.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.