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Пена исчезает, посуда остаётся грязной — но виновато не средство

1:48
Недвижимость

Много посуды, немного средства, одна губка и капля усталости — классическая сцена после ужина. Кажется, всё как обычно, но вот стеклянные бокалы мутнеют, жир на сковородке не отмывается с первого раза, а пена исчезает за считанные секунды. И всё это не потому, что моющее средство плохое.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Проблема может быть в воде. Точнее, в её жёсткости — и тут всё дело в известняке. Он незаметен глазу, но напрямую влияет на эффективность моющих средств. Когда вода насыщена кальцием, она вступает в реакцию с поверхностно-активными веществами, снижая их моющую способность. Даже нормальное количество средства в такой воде даёт слабый эффект.

Что изменит ситуацию

Обычная соль. Да-да, поваренная или морская (не йодированная) соль работает как натуральный смягчитель воды. Она не заменяет моющее средство, но усиливает его действие: усиливает пену, помогает равномернее распределять средство, повышает эффективность обезжиривания.

Соль также слегка абразивна и антисептична. Она помогает справляться с въевшимися остатками, убирает плёнку с пластиковых контейнеров и даже освежает губку.

Как использовать соль с моющим средством

Очень просто:

  • взять бутылку с моющим средством (лучше наполовину полную);
  • добавить чайную ложку соли;
  • закрыть и слегка встряхнуть — до полного растворения.

Смесь сразу готова к использованию, не теряет своих свойств и работает с первого применения.

Кстати, если средство для посуды сделано вручную — например, на основе чёрного или марсельского мыла — соль поможет стабилизировать состав и продлить срок хранения.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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