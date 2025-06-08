Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марс оживает: учёные раскрыли план терраформирования
Топ-5 природных достопримечательностей России, которые стоит увидеть
Это стоит убрать из интерьера, чтобы ваш дом стал выглядеть дороже
Салат без стрелки даже в жару: кто-то уже срезает, а другие только мечтают
Лоток есть, а мира нет: почему кошка мстит и что исправить без ссор и швабры
Мясо жарится, а соседи начинают завидовать: всё дело в одном ингредиенте
Бессонные ночи не помеха: Мари Краймбрери в откровенном платье вышла на МУЗ-ТВ впервые после родов
Масло, кислота и немного ультрафиолета — рецепт неожиданного кошмара
Млечный Путь раскроет свой секрет в июне: не пропустите!

Пыль ушла, прибыль пришла: квартира, которая приносит больше, чем кажется

1:51
Недвижимость

Спрос на посуточную аренду продолжает расти. Причина — стремительное развитие внутреннего туризма. В условиях ограниченного выезда за границу всё больше путешественников выбирают отдых в пределах России. Особенно активно бронируют жильё в период отпусков.

Квартира
Фото: unsplash.com by Patrick Perkins is licensed under Free to use under the Unsplash License
Квартира

Выбираются не только привычные туристические центры вроде Москвы или Петербурга, но и новые направления. Популярностью пользуются этномаршруты, природные парки, северные регионы, а также города, где проходят фестивали и спортивные мероприятия. Это создаёт стабильный поток гостей в разных уголках страны.

Почему аренда посуточно — выгодно

Посуточная аренда позволяет получить доход даже от обычной квартиры. В сравнении с отелями она часто оказывается дешевле для туриста, при этом даёт больше свободы. Для примера: в Новосибирске квартира возле вокзала на одни и те же даты обходится дешевле номера в отеле аналогичного уровня.

Гости чаще всего выбирают:

  • возможность заселения без контакта — по коду;
  • свежий текстиль и чистоту;
  • минималистичный, нейтральный интерьер;
  • базовый набор удобств (чайник, фен, Wi-Fi).

Как подготовить квартиру без ремонта

Вложений может быть минимум. Достаточно:

  • перекрасить стены в спокойные тона;
  • убрать визуальный "шум": старые ковры, пёстрые шторы;
  • заменить лампы и текстиль;
  • добавить несколько уютных деталей — например, зеркало или комнатное растение.

Ожидается, что тренд на региональный туризм будет только усиливаться. А это значит, что интерес к краткосрочной аренде сохранится. При грамотной подготовке даже обычная городская квартира может приносить стабильный сезонный доход.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Военные новости
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева Аудио 
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Недвижимость
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире Аудио 
Сливы нет, хотя дерево пышное? Причина — под носом, но замечают её не все
Садоводство, цветоводство
Сливы нет, хотя дерево пышное? Причина — под носом, но замечают её не все
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Ракетный марафон, дубль первый: Герани вылетают — просьба пристегнуться и ждать продолжения Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Последние материалы
Бессонные ночи не помеха: Мари Краймбрери в откровенном платье вышла на МУЗ-ТВ впервые после родов
Масло, кислота и немного ультрафиолета — рецепт неожиданного кошмара
Млечный Путь раскроет свой секрет в июне: не пропустите!
Топ-5 самых необычных концепт-каров, которые могут стать реальностью в ближайшее десятилетие
Восточная классика в казане: узбекский плов, как у мастера
Как выгнать грызунов без капканов и ядов: хитрость, которой не делятся в магазинах
Секреты египетского быта, которые шокировали россиянку — вот почему в городе можно заблудиться даже с картой
Привычный кофе оказался не таким уж безопасным — особенно в этой форме
Туроператоры снова предлагают уникальные туры в Израиль
Топ-5 советов по защите двигателя от летнего перегрева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.