Пыль ушла, прибыль пришла: квартира, которая приносит больше, чем кажется

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спрос на посуточную аренду продолжает расти. Причина — стремительное развитие внутреннего туризма. В условиях ограниченного выезда за границу всё больше путешественников выбирают отдых в пределах России. Особенно активно бронируют жильё в период отпусков.

Фото: unsplash.com by Patrick Perkins is licensed under Free to use under the Unsplash License Квартира

Выбираются не только привычные туристические центры вроде Москвы или Петербурга, но и новые направления. Популярностью пользуются этномаршруты, природные парки, северные регионы, а также города, где проходят фестивали и спортивные мероприятия. Это создаёт стабильный поток гостей в разных уголках страны.

Почему аренда посуточно — выгодно

Посуточная аренда позволяет получить доход даже от обычной квартиры. В сравнении с отелями она часто оказывается дешевле для туриста, при этом даёт больше свободы. Для примера: в Новосибирске квартира возле вокзала на одни и те же даты обходится дешевле номера в отеле аналогичного уровня.

Гости чаще всего выбирают:

возможность заселения без контакта — по коду;

свежий текстиль и чистоту;

минималистичный, нейтральный интерьер;

базовый набор удобств (чайник, фен, Wi-Fi).

Как подготовить квартиру без ремонта

Вложений может быть минимум. Достаточно:

перекрасить стены в спокойные тона;

убрать визуальный "шум": старые ковры, пёстрые шторы;

заменить лампы и текстиль;

добавить несколько уютных деталей — например, зеркало или комнатное растение.

Ожидается, что тренд на региональный туризм будет только усиливаться. А это значит, что интерес к краткосрочной аренде сохранится. При грамотной подготовке даже обычная городская квартира может приносить стабильный сезонный доход.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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