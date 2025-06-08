Пыль ушла, прибыль пришла: квартира, которая приносит больше, чем кажется

Спрос на посуточную аренду продолжает расти. Причина — стремительное развитие внутреннего туризма. В условиях ограниченного выезда за границу всё больше путешественников выбирают отдых в пределах России. Особенно активно бронируют жильё в период отпусков.
Выбираются не только привычные туристические центры вроде Москвы или Петербурга, но и новые направления. Популярностью пользуются этномаршруты, природные парки, северные регионы, а также города, где проходят фестивали и спортивные мероприятия. Это создаёт стабильный поток гостей в разных уголках страны.
Посуточная аренда позволяет получить доход даже от обычной квартиры. В сравнении с отелями она часто оказывается дешевле для туриста, при этом даёт больше свободы. Для примера: в Новосибирске квартира возле вокзала на одни и те же даты обходится дешевле номера в отеле аналогичного уровня.
Гости чаще всего выбирают:
Вложений может быть минимум. Достаточно:
Ожидается, что тренд на региональный туризм будет только усиливаться. А это значит, что интерес к краткосрочной аренде сохранится. При грамотной подготовке даже обычная городская квартира может приносить стабильный сезонный доход.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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