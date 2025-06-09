Установка за пару часов: декоративные панели спасают от ремонта

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт — слово, способное испортить настроение одним своим звучанием. Мы сразу представляем горы мусора, невыносимую пыль и жизнь среди коробок. Но всё не так страшно, если выбрать декоративные панели. Они позволяют обновить ванную, туалет или кухню всего за один-два дня и — без особых неудобств.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира

Почему панели — это удобно

Монтаж за пару часов. Панели легко устанавливаются: их соединяют по принципу "шип-паз", а крепят — саморезами или клеем.

Экономия и эстетика. Цена — от 150 рублей за м², при этом поверхности выглядят аккуратно и стильно.

Устойчивость к влаге. Особенно важно для ванных и кухонь: панели не боятся воды и перепадов температуры.

Простота ухода. Не нужно мыть, как плитку. Достаточно протереть влажной салфеткой.

Пластик? Не только он. Самый популярный вариант — ПВХ-панели. Они лёгкие, прочные и недорогие. Но есть и другие:

MDF, HDF, ДВП, фанера — прочнее, но дороже. Некоторые из них плохо переносят влагу, так что в санузле выбирать нужно осторожно.

Шпон — идеально для кабинетов и гостиных. Натуральное дерево придаёт интерьеру солидности и уюта.

Важно: выбирайте материалы с санитарным сертификатом, особенно если в составе — синтетические смолы.

Монтаж: быстро и чисто

Для ровных стен и потолков обрешётка не нужна. Если есть перепады — лучше использовать рейки или металлические профили. Крепление — на клей, саморезы или степлер (зависит от типа панелей и основания).

Совет: заранее определите места для розеток, светильников и шкафчиков — возможно, в этих местах понадобится дополнительное усиление.

Дизайн — неограничен.

Имитируют плитку, камень, дерево.

Есть рельефные и гладкие панели.

Панно, мурали, фотофрески — на любой вкус.

Последний штрих

Не забудьте о плинтусах, уголках, молдингах. Они придают интерьеру завершённый вид и маскируют стыки.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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