Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меня сделали наркоманом: Джастин Бибер обвинил бывшую команду в сломанной психике
Электровозы СССР: от первых моделей до современных локомотивов
Посадите это рядом с арбузами — не придётся покупать удобрения
Мастерская смерти под крышей мирного дома: ВСУ наладили производство дронов в квартирах
Курс доллара может рвануть к 93: новая ставка ЦБ подталкивает рубль к краю
Запах, который обманет желудок: духи, сводящие с ума быстрее десерта
Горшок не резиновый: три тревожных сигнала, что кактус задыхается в старом доме
Мутные фары: водители в восторге от одного подручного ингредиента
Тренировки до отказа: что произойдёт с мышцами, если дожать до последнего

Установка за пару часов: декоративные панели спасают от ремонта

2:21
Недвижимость

Ремонт — слово, способное испортить настроение одним своим звучанием. Мы сразу представляем горы мусора, невыносимую пыль и жизнь среди коробок. Но всё не так страшно, если выбрать декоративные панели. Они позволяют обновить ванную, туалет или кухню всего за один-два дня и — без особых неудобств.

Квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира

Почему панели — это удобно

  • Монтаж за пару часов. Панели легко устанавливаются: их соединяют по принципу "шип-паз", а крепят — саморезами или клеем.
  • Экономия и эстетика. Цена — от 150 рублей за м², при этом поверхности выглядят аккуратно и стильно.
  • Устойчивость к влаге. Особенно важно для ванных и кухонь: панели не боятся воды и перепадов температуры.
  • Простота ухода. Не нужно мыть, как плитку. Достаточно протереть влажной салфеткой.
  • Пластик? Не только он. Самый популярный вариант — ПВХ-панели. Они лёгкие, прочные и недорогие. Но есть и другие:

MDF, HDF, ДВП, фанера — прочнее, но дороже. Некоторые из них плохо переносят влагу, так что в санузле выбирать нужно осторожно.

Шпон — идеально для кабинетов и гостиных. Натуральное дерево придаёт интерьеру солидности и уюта.
Важно: выбирайте материалы с санитарным сертификатом, особенно если в составе — синтетические смолы.

Монтаж: быстро и чисто

Для ровных стен и потолков обрешётка не нужна. Если есть перепады — лучше использовать рейки или металлические профили. Крепление — на клей, саморезы или степлер (зависит от типа панелей и основания).

Совет: заранее определите места для розеток, светильников и шкафчиков — возможно, в этих местах понадобится дополнительное усиление.

  • Дизайн — неограничен.
  • Имитируют плитку, камень, дерево.
  • Есть рельефные и гладкие панели.
  • Панно, мурали, фотофрески — на любой вкус.

Последний штрих

Не забудьте о плинтусах, уголках, молдингах. Они придают интерьеру завершённый вид и маскируют стыки.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Домашние животные
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров Аудио 
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже
Туризм
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже Аудио 
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Авто
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Этот день стал поворотным в истории английской знати: жестокое убийство на глазах у толпы Игорь Буккер Этнос сатанизма. Государство, которое не хоронит своих — теряет право на мораль Дмитрий Плотников
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Последние материалы
Незаметная угроза в кармане: как соцсети усиливают депрессию у детей
Установка за пару часов: декоративные панели спасают от ремонта
Лазер против болезни: нанотехнологии сделали шаг в медицину
Этот десерт тает в руках и в сердце: как приготовить клубнику в шоколаде за 10 минут
Русские на пляже: что итальянец считает странным в привычках наших туристов?
+35 на улице, +100 в колесе: как жара делает даже новую резину опасной
Днепропетровская область на грани — возможный поворот всей спецоперации уже начался
Пылающая ночь на западе Украины: ракеты, дроны и удар по базе с инструкторами
Убийца из 90-х всплыл на передовой — кем стал "лесной маньяк" спустя 30 лет
Евроскептиков сочли проблемой для единой энергосистемы ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.