Установка за пару часов: декоративные панели спасают от ремонта

Ремонт — слово, способное испортить настроение одним своим звучанием. Мы сразу представляем горы мусора, невыносимую пыль и жизнь среди коробок. Но всё не так страшно, если выбрать декоративные панели. Они позволяют обновить ванную, туалет или кухню всего за один-два дня и — без особых неудобств.
MDF, HDF, ДВП, фанера — прочнее, но дороже. Некоторые из них плохо переносят влагу, так что в санузле выбирать нужно осторожно.
Шпон — идеально для кабинетов и гостиных. Натуральное дерево придаёт интерьеру солидности и уюта.
Важно: выбирайте материалы с санитарным сертификатом, особенно если в составе — синтетические смолы.
Для ровных стен и потолков обрешётка не нужна. Если есть перепады — лучше использовать рейки или металлические профили. Крепление — на клей, саморезы или степлер (зависит от типа панелей и основания).
Совет: заранее определите места для розеток, светильников и шкафчиков — возможно, в этих местах понадобится дополнительное усиление.
Не забудьте о плинтусах, уголках, молдингах. Они придают интерьеру завершённый вид и маскируют стыки.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.