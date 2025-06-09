Какой напольный материал лучше выдержит сезонные перепады в дачном доме

3:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбираете напольное покрытие и теряетесь в технических нюансах? Тут важны не только вкус и стиль — скрытые детали в основании пола могут стать ключевыми.

Фото: commons.wikimedia. org by Perry Beall, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чистый пол

Что под ногами: типы оснований

Основания бывают трёх видов:

Сплошные стяжки — бетонные, требуют времени на высыхание, но прочные и долговечные.

Сборные (сухие) — легкие и быстрые в монтаже, но боятся влаги.

Фальшполы (регулируемые) — вариант для помещений с инженерными коммуникациями.

Сухие стяжки, такие как "КНАУФ-суперпол", можно эксплуатировать в день укладки — два монтажника за смену укладывают до 40 м². Главное — не использовать их во влажных помещениях.

Нужно ли удалять старую стяжку

Полностью — если она отходит от основания или сильно треснула. Локально — если трещины поверхностные. Для мелких дефектов используйте быстротвердеющие составы: уже через 1-3 дня можно заливать новую стяжку.

Чем хороши сплошные стяжки

Их плотность, влагостойкость и высокая прочность на сжатие — бесспорные плюсы. Но учтите: они тяжёлые, трудоёмкие и могут потребовать согласования, особенно в многоэтажных домах.

Однослойная или многослойная

Однослойная — для плитки, керамогранита.

Многослойная — для линолеума, ковролина: сначала толстый слой ровнителя, потом тонкий финишный.

Как повысить прочность и адгезию

Выбирайте правильные смеси и соблюдайте температурно-влажностный режим: 20-22 °C и 40-55 % влажности.

Когда укладывать деревянный пол

В самом конце ремонта — только после всех "мокрых" процессов. Но сначала — проект конструкции: учитывайте проводку, уровни пола и стыки.

Паркет и массивная доска: что в тренде

Классический дуб правит бал — до 80 % продаж. Экзотика вроде венге или мербау капризна и непредсказуема: быстро меняет цвет, требует особого климата и ухода.

Ремонт и долговечность

Современные замки 5-го поколения позволяют заменять доски быстро и незаметно. А вот склеенный паркет или массив можно обновить шлифовкой и повторным покрытием лаком или маслом.

Важно: климат

В загородных домах без отопления дерево может пострадать. При перепаде влажности появляются щели, доски деформируются. Минимальная температура — +8 °C, иначе гарантия не действует.

Средства ухода: не верьте универсальным

Пользуйтесь только рекомендованными средствами — под тип покрытия: лак, масло или масло-воск. "Универсалка" может испортить даже самый качественный лак.

А может, линолеум

Для съёмного жилья подойдёт ПВХ — он дешевле и функциональнее. Для своего дома — только натуральный линолеум: он полезен для здоровья.

Уточнения

Парке́т - вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.



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