Цветы на плитке ожили — не бойтесь сделать ванную галереей

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы бы поверили, что плитка способна не только украсить дом, но и рассказать целую историю? Мир керамики стремительно меняется — минимализм уходит в прошлое, уступая место фантазии, текстурам и экспериментам.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian Ванная комната

Больше, чем просто отделка

Сегодня керамическая плитка — это не только функциональный материал, но и способ самовыражения. Дизайнеры вдохновляются тканями, природой, винтажной мебелью и даже семейными фотоархивами, превращая их в стильные коллекции.

Форматы, текстуры, цвета — возможностей столько, что рамки в интерьере стираются. Хотите ощущение натурального дерева, но с практичностью камня? "Деревянная" плитка легко справляется с задачей. Её поверхность — тёплая, шероховатая, как у настоящего паркета, но при этом устойчива к влаге, химии и огню.

Рельеф вместо цвета

Если вам близка сдержанность монохрома, сделайте ставку на объем. Плитка с волнообразными изгибами, легким рельефом и сложной геометрией "оживляет" даже самый строгий интерьер. Она создаёт динамику и глубину там, где цвет — на втором плане.

Возвращение к классике

Плитка с винтажным настроением — тренд, который не сдает позиции. Особенно популярен в Европе стиль "под старину": приглушённые тона, орнаменты, "состаренные" края. Такая эстетика несёт в себе ностальгию и элегантность. Восточные мотивы, византийские элементы и даже отсылки к имперской роскоши — всё это становится основой для современных коллекций.

Живой свет

Некоторые решения поражают: плитка, словно парящая в воздухе, — благодаря встроенной подсветке. Сквозь прорези пробивается мягкий свет, придавая стенам иллюзию движения. Впечатляюще? Ещё бы. А если добавить эффект самоочищения, как у керамогранита, борющегося с бактериями, — получаем материал, способный больше, чем кажется.

Цветы, которые не вянут

Цветочные мотивы снова в моде, но теперь — в новом прочтении. Гигантские бутоны на акцентной стене в гостиной или переливчатый блеск флористических панно в ванной делают интерьер живым и ярким. Особенно популярны покрытия с имитацией обоев — геометрия, матовая текстура, эффект ручной работы.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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