Не тратьте лишнего: когда потолок можно отделать без штукатурки

Можно ли начинать шпаклевать сразу после грунтовки? А стоит ли вообще штукатурить потолок? Эти вопросы нередко ставят в тупик тех, кто решает сделать ремонт своими силами. Мы собрали ответы, о которых обычно узнают только после ошибок.
Хотя производители уверяют, что полимерный грунт высыхает за час, это лишь начало. Чтобы плёнка действительно набрала прочность, необходимо 12-24 часа. В этот период лучше приостановить работы: мельчайшая пыль может испортить адгезию, а это обернётся проблемами при финишной отделке.
Если потолок относительно ровный, штукатурка — не обязательна. Достаточно многослойной шпаклевки: для гипсовых и цементных составов слой до 1,5 мм, для полимерных — до 2 мм. Главное — соблюдать технологию: каждый слой наносится только после полного высыхания предыдущего.
Нанесение следующего слоя до полного высыхания предыдущего.
Использование неподходящего грунта или полное его игнорирование.
Монтаж гипсокартона с жёстким креплением к стенам (это нарушает принцип "плавающей" конструкции и приводит к трещинам).
Мокрые пятна — это не только некрасиво. Желтизна может указывать на ржавеющую арматуру в бетоне или продолжающийся влагообмен. Сначала устраняют причину, потом — сушка, грунт с барьерной функцией и новое покрытие.
Если неровности до 30 мм — оба варианта равнозначны. Но гипсокартон выигрывает при значительных перепадах. Его плюсы — чистый монтаж, архитектурная гибкость (вплоть до криволинейных форм), а также возможность сократить "мокрые" процессы.
Гипсокарто́н (от лист гипсокартонный), также сухая гипсовая штукатурка (от англ. drywall), — строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бумаги (картона) и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.