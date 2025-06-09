Оформление стен, которое удивит гостей: нестандартные приёмы

3:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите, чтобы интерьер отражал ваш характер? Начните со стен — именно они создают атмосферу в доме. Сегодня выбор отделочных материалов поражает: от пробки до фресок, от декоративного камня до игривых обоев.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ интерьер экологичный

Пробка: тепло, тишина и природное очарование

Пробковые покрытия — хит среди любителей экологичного и уютного интерьера. Они долговечны, эластичны, не боятся огня и отлично сохраняют тепло. Особенно ценятся два типа: агломерированный (мелкая текстура) и шпон (напоминает мрамор). Цвета — от тёплой охры до глубокого коричневого.

Штукатурка: современная классика

Фактурная декоративная штукатурка помогает скрыть мелкие дефекты стен и при этом добавить интерьеру глубины. Основу составляют минеральные и синтетические наполнители, а создаваемый рельеф зависит от инструмента и техники нанесения. Штукатурка подходит даже для неровных поверхностей — балок, труб и углов.

Фрески: искусство на ваших стенах

Современные фрески — это полотно из эластичной штукатурки с рисунком, покрытое защитным составом. Они не боятся влаги и перепадов температур, подходят для интерьеров и фасадов. Учитывайте, что стеклосетка может быть видна по краям — её аккуратно прячут под дополнительный слой штукатурки.

Обои: простор для фантазии

Бумажные, виниловые, текстильные — современные обои давно вышли за рамки простого рулона. Они позволяют экспериментировать с цветом, текстурой и создавать интерьер по своим правилам. А коллекции, в которых есть бордюры, панно и даже тюль, помогают собрать целостный образ.

Краска: игра цвета и света

Сдержанные палитры уступают место насыщенным оттенкам. Декоративные краски создают визуальные эффекты: блеск, имитация текстур, переливы. Комбинации фоновой и лессирующей краски позволяют получать "живой" цвет, меняющийся в зависимости от освещения.

Архитектурный декор: детали, которые делают стиль

Полиуретановые элементы не только украшают, но и скрывают стыки и переходы. Лёгкие и гибкие, они подходят даже для криволинейных поверхностей и сохраняют целостность узора при стыковке.

Керамика: надёжно и красиво

Керамическая плитка остаётся фаворитом благодаря практичности. Не боится огня, солнца и воды, легко чистится и служит десятилетиями. А огромное разнообразие дизайнов делает её универсальной для любого стиля.

Камень и кирпич: акценты с характером

Искусственный облицовочный камень — способ выделить зону камина, нишу или арку. Его шероховатость идеально сочетается с гладкими поверхностями и минималистичной мебелью. А декоративный кирпич — это стиль лофта и дух времени. Он лёгкий, удобный в монтаже и невероятно выразительный.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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