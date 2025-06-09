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Обычный ремонт чуть не пошёл трещинами — спас один материал

2:04
Недвижимость

Один неверный шаг — и стены пойдут трещинами, а дорогая краска начнёт шелушиться. Именно поэтому опытные мастера давно используют стеклохолст. Это тонкая паутинка из стекловолокна, которая укрепляет шпаклёвку и защищает финишное покрытие.

Стеклохолст
Фото: https://commons.wikimedia.org by M0tty, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стеклохолст

Что важно знать

Стеклохолст — не просто подложка. Он:

  • Снижает риск появления трещин.
  • Подходит для гипсокартона и шпаклёвки.
  • Экологически безопасен, но требует аккуратности: его волокна раздражают кожу и дыхательные пути.

Никогда не работайте с ним без:

  • Строительного респиратора.
  • Очков.
  • Перчаток и одежды с длинным рукавом.

Работайте в закрытом помещении при температуре от +15°C. После оклейки обязательно уберите всё строительным пылесосом.

Подготовка поверхности

Стеклохолст не клеят на бетон или только оштукатуренные стены. Основание должно быть:

  • Ровным.
  • Сухим.
  • Загрунтованным.

Для гипсокартона:

  • Расширьте и зашпаклюйте стыки.
  • Утопите и замажьте саморезы.
  • Наложите сетку и дождитесь высыхания.

Перед поклейкой всё грунтуют — это экономит клей и краску.

Как клеить

  • Нарежьте полотна по размеру — с запасом.
  • Нанесите специальный клей валиком, углы — кистью.
  • Клеить начинайте от окна.
  • Приглаживайте пластиковым шпателем.
  • Если клеите внахлёст — прорежьте оба слоя, удалите лишнее и смажьте шов.
  • Стены сушат в тепле и без сквозняков минимум сутки. После — можно шпаклевать или красить.

Можно ли без шпаклёвки

Да, но есть нюансы:

Плюсы:

  • Экономия на материалах.
  • Оригинальная фактура стен.

Минусы:

  • Повышенный расход краски.
  • Видимые стыки.

Для такой отделки выбирайте материал с максимальной плотностью. Или используйте стеклообои — они плотнее и смотрятся опрятнее.

Уточнения

Шпаклёвка (спец.: шпатлёвка; от нем. Spachtel - лопатка) — пастообразный или порошковый материал, применяемый для выравнивания поверхностей перед нанесением на них материалов для отделки помещений.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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