Обычный ремонт чуть не пошёл трещинами — спас один материал

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Один неверный шаг — и стены пойдут трещинами, а дорогая краска начнёт шелушиться. Именно поэтому опытные мастера давно используют стеклохолст. Это тонкая паутинка из стекловолокна, которая укрепляет шпаклёвку и защищает финишное покрытие.

Фото: https://commons.wikimedia.org by M0tty, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Стеклохолст

Что важно знать

Стеклохолст — не просто подложка. Он:

Снижает риск появления трещин.

Подходит для гипсокартона и шпаклёвки.

Экологически безопасен, но требует аккуратности: его волокна раздражают кожу и дыхательные пути.

Никогда не работайте с ним без:

Строительного респиратора.

Очков.

Перчаток и одежды с длинным рукавом.

Работайте в закрытом помещении при температуре от +15°C. После оклейки обязательно уберите всё строительным пылесосом.

Подготовка поверхности

Стеклохолст не клеят на бетон или только оштукатуренные стены. Основание должно быть:

Ровным.

Сухим.

Загрунтованным.

Для гипсокартона:

Расширьте и зашпаклюйте стыки.

Утопите и замажьте саморезы.

Наложите сетку и дождитесь высыхания.

Перед поклейкой всё грунтуют — это экономит клей и краску.

Как клеить

Нарежьте полотна по размеру — с запасом.

Нанесите специальный клей валиком, углы — кистью.

Клеить начинайте от окна.

Приглаживайте пластиковым шпателем.

Если клеите внахлёст — прорежьте оба слоя, удалите лишнее и смажьте шов.

Стены сушат в тепле и без сквозняков минимум сутки. После — можно шпаклевать или красить.

Можно ли без шпаклёвки

Да, но есть нюансы:

Плюсы:

Экономия на материалах.

Оригинальная фактура стен.

Минусы:

Повышенный расход краски.

Видимые стыки.

Для такой отделки выбирайте материал с максимальной плотностью. Или используйте стеклообои — они плотнее и смотрятся опрятнее.

Уточнения

Шпаклёвка (спец.: шпатлёвка; от нем. Spachtel - лопатка) — пастообразный или порошковый материал, применяемый для выравнивания поверхностей перед нанесением на них материалов для отделки помещений.



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