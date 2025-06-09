Обычный ремонт чуть не пошёл трещинами — спас один материал

Один неверный шаг — и стены пойдут трещинами, а дорогая краска начнёт шелушиться. Именно поэтому опытные мастера давно используют стеклохолст. Это тонкая паутинка из стекловолокна, которая укрепляет шпаклёвку и защищает финишное покрытие.
Стеклохолст — не просто подложка. Он:
Никогда не работайте с ним без:
Работайте в закрытом помещении при температуре от +15°C. После оклейки обязательно уберите всё строительным пылесосом.
Стеклохолст не клеят на бетон или только оштукатуренные стены. Основание должно быть:
Для гипсокартона:
Перед поклейкой всё грунтуют — это экономит клей и краску.
Да, но есть нюансы:
Плюсы:
Минусы:
Для такой отделки выбирайте материал с максимальной плотностью. Или используйте стеклообои — они плотнее и смотрятся опрятнее.
Шпаклёвка (спец.: шпатлёвка; от нем. Spachtel - лопатка) — пастообразный или порошковый материал, применяемый для выравнивания поверхностей перед нанесением на них материалов для отделки помещений.
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