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Фитнес-революция после 40: комплекс упражнений, который изменит ваше тело

1:47
Недвижимость

Известный фитнес-эксперт Тайлер Рид разработал специальный комплекс упражнений для мужчин после 40 лет, который помогает сохранить мышечную массу, поддерживать подвижность суставов и замедлить процессы старения. 

Тренировка мужчины
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка мужчины

Становая тяга по праву считается королем всех упражнений. Она комплексно воздействует на поясницу, ягодицы, бедра и спину — именно те зоны, которые первыми страдают с возрастом. Не менее важны приседания со штангой, которые не только укрепляют ноги, но и улучшают подвижность тазобедренных суставов.

Выпады — еще одно незаменимое упражнение, развивающее не только мышцы ног, но и чувство баланса, которое с годами ухудшается, пишет Men Today.

Подтягивания остаются одним из лучших упражнений для развития спины и рук. Они не только укрепляют широчайшие мышцы, но и помогают бороться с возрастной сутулостью. Жим штанги над головой — обязательное упражнение для поддержания здоровья плечевых суставов и развития дельтовидных мышц. Тяга штанги в наклоне завершает "спинной" комплекс, укрепляя трапециевидные и ромбовидные мышцы.

Жим лежа — классическое упражнение для развития грудных мышц и трицепсов, которое помогает поддерживать силу верхней части тела.

Все упражнения следует выполнять в 3-4 подхода по 8-10 повторений, используя вес, который позволяет сохранять правильную технику. Между подходами рекомендуется отдыхать 1-2 минуты. Тренироваться лучше 3-4 раза в неделю, делая акцент на качестве выполнения, а не на максимальных весах.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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