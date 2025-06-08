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Превратите спальню в оазис уюта за 2 дня — вот как это сделать

2:35
Недвижимость

Ваша спальня больше напоминает склад, чем место для отдыха? Не переживайте — всего за два дня можно создать уютное пространство для релакса, не тратясь на дорогой ремонт. Вот проверенные способы, которые помогут вам обновить комнату без лишних затрат.

Интерьер спальни
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер спальни

Правильная расстановка мебели — основа уюта

Начните с перестановки мебели — это самый простой способ освежить пространство. Разместите кровать изголовьем к стене без окон, чтобы создать ощущение защищенности. Освободите подход к кровати, убрав лишние предметы. В маленькой спальне повесьте зеркало напротив окна — это визуально расширит пространство. И обязательно проверьте, чтобы кровать не стояла на сквозняке от кондиционера или окна.

Освещение, которое настраивает на отдых

Жесткий верхний свет — главный враг уютной атмосферы. Замените холодные лампы на теплые (2700-3000К) и добавьте локальное освещение: бра у кровати, торшер с мягким светом или даже гирлянды. Установите диммер, чтобы регулировать яркость в зависимости от времени суток. Для чтения идеально подойдет направленный свет небольшой лампы на прикроватной тумбочке.

Текстиль, который создает настроение

Обновите постельное белье, выбрав натуральные ткани — хлопок или лен спокойных оттенков. Добавьте плед с приятной текстурой и несколько декоративных подушек для акцентов. Плотные шторы, блокирующие свет, помогут улучшить качество сна. Если бюджет ограничен, можно обновить текстиль своими руками — сшить наволочки из старых тканей или перекрасить имеющиеся.

Умное хранение против беспорядка

Используйте пространство под кроватью для хранения — корзины или выдвижные ящики отлично подойдут для этого. Навесные полки над изголовьем сэкономят место и добавят стиля. Держите поверхности минимально загроможденными — на комоде достаточно оставить одну-две декоративные вещицы.

Живые акценты для свежести

Добавьте в спальню 1-2 неприхотливых растения, например сансевиерию или спатифиллум. Они очищают воздух и создают уютную атмосферу. Избегайте цветов с сильным ароматом, который может мешать сну. Дополните обстановку ароматическими свечами или диффузором с успокаивающими запахами вроде лаванды.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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