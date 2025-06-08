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Перестаньте верить в эти мифы! Вот как на самом деле нужно обустраивать детскую

2:04
Недвижимость

Родители часто сталкиваются с множеством противоречивых советов при обустройстве детской комнаты. Дизайнеры помогают развеять три самых распространенных заблуждения, которые могут негативно повлиять на комфорт ребенка и гармонию в семье.

комната школьника
Фото: https://commons.wikimedia.org by TheRegentsInternationalSchoolBangkok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
комната школьника

Миф первый: детям вместе веселее

Многие уверены, что братья и сестры должны жить в одной комнате — якобы так им будет интереснее и веселее. Однако практика показывает, что это работает только в случаях, когда нет альтернативы. По мере взросления у детей появляются разные интересы, потребность в личном пространстве и индивидуальном режиме. Совместное проживание может провоцировать конфликты и мешать концентрации. Идеальным решением будут отдельные комнаты для каждого ребенка, а если площадь позволяет — то и отдельные санузлы.

Миф второй: новорожденному нужна своя комната

Еще одно распространенное заблуждение — что младенцу сразу после рождения требуется отдельная детская. На самом деле, до двух лет ребенок особенно нуждается в постоянном контакте с матерью. Отдельная комната для новорожденного часто оказывается бесполезной тратой пространства, так как малыш все равно будет проводить большую часть времени рядом с родителями. Гораздо практичнее организовать спальное место для младенца в родительской спальне.

Миф третий: чем больше света и пространства — тем лучше

Современные дизайнеры предупреждают: стремление создать максимально светлую и просторную детскую может оказаться ошибкой. Наблюдения показывают, что дети инстинктивно тяготеют к уютным, немного тесноватым пространствам. Малыши обожают прятаться в домиках, вигвамах и даже обычных шкафах. Вместо безликого простора лучше создать многоуровневое пространство с кроватью-чердаком, игровыми зонами под столом или текстильными вигвамами. Такие решения дают ребенку чувство защищенности и комфорта.

Уточнения

Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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