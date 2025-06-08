Ваша стиралка сломается через год! Срочно прекратите делать эти ошибки

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современные стиральные машины стали настоящими неженками — об этом с горечью говорят сервисные мастера. Если раньше техника исправно работала по 15 лет, то сегодня даже 6-8 лет службы считаются хорошим результатом. Виной всему не только удешевление производства, но и наши вредные привычки при эксплуатации.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Почему новые модели так быстро выходят из строя?

Производители действительно экономят на материалах, заменяя металлические детали пластиковыми. Однако главная причина преждевременных поломок кроется в неправильном уходе. Жесткая вода, перегрузка барабана, пренебрежение чисткой — все это медленно, но верно убивает вашу помощницу. Особенно опасны протечки, которые могут привести не только к поломке, но и к затоплению соседей.

Какие ошибки сокращают срок службы техники?

Регулярная перегрузка барабана — бич современных хозяек. Забивая машинку под завязку, мы не только ухудшаем качество стирки, но и перегружаем двигатель. Не менее вредно и чрезмерное количество моющего средства — излишки порошка оседают на деталях, вызывая коррозию и засоры. А забывчивость в виде закрытой дверцы после стирки создает идеальные условия для плесени и неприятных запахов.

Как правильно ухаживать за стиральной машиной?

Первое правило — регулярный осмотр. Раз в месяц проверяйте шланги на предмет трещин и вздутий. После каждой стирки протирайте резиновый уплотнитель и оставляйте дверцу приоткрытой. Раз в три месяца очищайте фильтр слива, а раз в месяц запускайте холостую стирку при максимальной температуре с добавлением лимонной кислоты или специального средства. И никогда не забывайте, что барабан нужно загружать не более чем на три четверти.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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