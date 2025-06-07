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Срочно выбросьте! 5 предметов, которые делают вашу ванную комнату ужасной

2:33
Недвижимость

Ваша ванная комната должна быть местом релакса, но вместо этого напоминает склад ненужных вещей? Проблема может быть в этих пяти предметах, которые незаметно крадут пространство и нарушают гармонию. Избавившись от них, вы удивитесь, насколько преобразится комната всего за один день!

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Мини-флаконы из отелей — мнимый запас, реальный хлам

Те самые симпатичные пробники шампуней и гелей, которые вы привезли из путешествий, кажутся полезными, но на самом деле лишь собирают пыль на полках. Они занимают драгоценное пространство и создают ощущение беспорядка. Проведите ревизию: оставьте только те средства, которыми действительно пользуетесь, а остальные смело выбрасывайте или отдавайте. Вы сразу заметите, насколько проще стало поддерживать порядок.

Горы полотенец — главные пылесборники

Десятки полотенец, сложенных на открытых полках, не только выглядят неопрятно, но и собирают пыль, а также визуально уменьшают пространство. Оптимальное решение — оставить по одному полотенцу на каждого члена семьи, а остальные аккуратно убрать в шкаф. Такой подход не только сделает комнату аккуратнее, но и освободит место для действительно важных вещей.

Ненужная косметика — бесполезный балласт

Шампуни, кремы и гели, купленные под влиянием рекламы, но так и не полюбившиеся вам, годами занимают место на полках. Проверьте все свои средства и без сожаления расстаньтесь с теми, которыми не пользуетесь. Ненужную косметику можно отдать знакомым или использовать для бытовых нужд, например, для мытья кистей или уборки.

Ведра и тазы — враги стильного интерьера

Объемные хозяйственные емкости, стоящие на виду, превращают ванную в подсобное помещение. Найдите для них место в кладовке или на балконе. Если пространство ограничено, приобретите складные модели, которые занимают минимум места. Это простое решение кардинально преобразит вид комнаты.

Бытовая химия на виду — источник визуального шума

Бутылки с чистящими средствами и банки с порошками, выставленные на всеобщее обозрение, разрушают уют. Переместите всю бытовую химию в закрытый шкаф или специальную коробку под раковиной. Для мелочей используйте органайзеры — это поможет поддерживать порядок без лишних усилий.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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