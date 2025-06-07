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Шокирующая правда о мытье окон: 90% людей делают эти ошибки каждый раз

2:44
Недвижимость

Многие считают мытьё окон простой задачей, но именно здесь кроются самые распространенные бытовые ошибки. Оказывается, большинство из нас годами моет окна неправильно, оставляя разводы и не добиваясь идеальной чистоты. Давайте разберемся, какие промахи совершают практически все и как их избежать.

Мытьё окон
Фото: Freepik
Мытьё окон

Почему нельзя полагаться на дождь и шланг?

Одна из самых частых ошибок — надежда, что природа сделает работу за вас. Дождевая вода или струя из шланга не очищают окна, а лишь размазывают грязь, которая затем въедается еще сильнее.

Более того, такой "экспресс-метод" может повредить уплотнители и привести к образованию плесени между стеклами. Профессионалы рекомендуют выделять время для полноценной ручной мойки хотя бы дважды в год — весной и осенью.

Солнце — главный враг чистых окон

Еще одна критическая ошибка — мытье окон в солнечную погоду. Яркие лучи заставляют моющее средство высыхать слишком быстро, оставляя заметные разводы и белую пленку на стекле. Идеальное время для этой работы — пасмурный день или раннее утро, когда солнце еще не слишком активно. Если ждать подходящей погоды нет возможности, начинайте с теневой стороны дома.

Какую воду лучше использовать?

Многие даже не задумываются, что обычная водопроводная вода может быть причиной плохого результата. Содержащиеся в ней минералы и известь оставляют на стеклах неприятные разводы. Для идеального блеска стоит использовать дистиллированную воду или добавлять в обычную воду столовый уксус (1 столовая ложка на литр), который смягчает воду и помогает добиться кристальной чистоты.

Почему важно мыть рамы перед стеклами?

Частая ошибка — начинать сразу со стекол, забывая про рамы и подоконники. Грязь с рам неизбежно попадет на только что вымытое стекло, сводя все усилия на нет. Правильная последовательность: сначала тщательно очистить рамы щеткой или пылесосом, затем протереть их влажной тряпкой, и только после этого переходить к мойке стекол.

Нужно ли мыть окна с обеих сторон?

Еще одно распространенное заблуждение — что достаточно помыть окна только изнутри. На самом деле, уличная грязь быстро проникнет в помещение, и уже через пару дней окна снова будут выглядеть неопрятно. Для долговременного результата необходимо мыть окна с обеих сторон, начиная с уличной части. Использование специального скребка для стекол значительно облегчит эту задачу.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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