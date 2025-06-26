Новая пара туфель, старая боль: метод, который спасает ноги и нервы

Знакомо: идеальные туфли после первой прогулки превращаются в орудие пытки? Не спешите терпеть боль или нести их мастеру. Решение проще, чем кажется!
Перед выходом нанесите на стопы немного кокосового масла. Оно уменьшит трение и защитит от мозолей.
Регулярное использование этого приема сделает даже самые узкие туфли удобными. Со временем материал окончательно примет форму ноги, и манипуляции не понадобятся.
Спреи и кремы для обуви сохранят ее эластичность и предотвратят новый дискомфорт.
Следуя этим советам, вы избежите ситуации, когда новую пару после первой же прогулки хочется выбросить.
Ту́фли — обувь, закрывающая ногу не выше щиколотки.
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