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Звучит как бабушкин ритуал, а работает как волшебство: одни фрукт против горы тусклого белья

1:45
Недвижимость

Надеваешь любимую белую вещь, а вместо свежести видишь серый оттенок или желтизну? Знакомая история.

Футболка
Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футболка

Виной всему — вода. Ее состав постепенно меняет ткань. Химические средства не всегда помогают, а иногда даже вредят.

Спаситель найдется на кухне — обычный лимон или лимонная кислота. Натуральные компоненты бережно очистят волокна, не повреждая их.

Как вернуть белизну

  1. Достаточно растворить сок одного лимона или 2 столовые ложки кислоты в тазу с теплой водой. Важно: жидкость не должна быть кипятком — это важно для сохранения качества материала.
  2. Погрузите вещи в раствор на 15-20 минут. За это время кислота уберет минеральные отложения и загрязнения, из-за которых ткань потускнела.
  3. Не стоит оставлять ткань дольше указанного времени — лимонная кислота в высокой концентрации иногда ослабляет волокна.
  4. После замачивания стирают привычным способом.

Результат вас удивит

  • Вещи приобретают мягкость и яркую белизну, словно их только что принесли из магазина.
  • Ткань "дышит", а запах свежести сохраняется надолго.
  • Исчезают следы пота, а также неприятные запахи, въевшиеся в ткань.

Важно

  • Метод идеален для хлопка, льна и смесовых материалов.
  • Для деликатных тканей: сократите время замачивания до 10 минут.
  • Повторяют раз в месяц для профилактики, особенно при ежедневной носке или жесткой воде.

Секрет кристальной белизны оказался проще, чем кажется. Даже застиранные футболки засияют как новые.

Уточнения

Футбо́лка — предмет нательной одежды для обоих полов, обычно не имеющий пуговиц, воротника и карманов, с короткими рукавами, закрывающий туловище, часть рук и верх бёдер, надевающийся через голову. Является одним из самых массово используемых видов одежды.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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