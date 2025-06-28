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Запах из обуви был такой, что кот обходил стороной: есть порошок, который творит чудеса

2:30
Недвижимость

Неприятный запах из обуви способен испортить любое настроение. Сначала это едва заметный дискомфорт, а потом — проблема, которую уже не проигнорируешь.

Полка для обуви
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Полка для обуви

Причин много: потливость ног, плохая вентиляция, долгое ношение. Но не спешите прощаться с любимыми кроссовками или туфлями! Есть простой и копеечный способ вернуть им свежесть, и главный герой здесь — обычная пищевая сода.

Сода — настоящий универсал в борьбе с запахами

Её секрет в способности поглощать влагу и нейтрализовать бактерии, которые и становятся источником неприятного аромата.

В отличие от ароматных спреев, сода не маскирует проблему, а решает её на уровне причины. И подходит для любой обуви: кожаной, текстильной, спортивной.

Как это работает

  1. Перед сном насыпьте 1-2 столовые ложки соды внутрь каждой пары обуви.
  2. Равномерно распределите порошок, чтобы он покрыл стельку и внутренние поверхности.
  3. Оставьте обувь в таком состоянии на ночь — за 8-10 часов сода впитает излишки влаги и поглотит запахи.
  4. Утром просто вытряхните порошок над мусорным ведром или пропылесосьте.

Важно помнить: метод подходит для сухой обуви. Если обувь мокрая, сначала просушите её естественным образом. Не используйте фен или батарею — резкий нагрев может деформировать материал. Лучше вытащить стельки и набить обувь бумагой.

Этот лайфхак — спасение для спортивной обуви

Кроссовки после тренировок или пробежек часто накапливают запахи из-за активного потоотделения. Регулярное использование соды продлит их свежесть и поможет бороться с бактериями. К тому же, метод безопасен для цветных тканей — сода не оставляет следов и не вызывает обесцвечивания.

Двойная выгода

Пачка соды стоит в разы дешевле специализированных средств, а хватит её надолго, плюс это экологичнее одноразовых средств.

Если запах очень стойкий, процедуру можно повторить 2-3 раза подряд. А для профилактики используйте соду раз в 1-2 недели. И помните о гигиене ног — чистота носков и уход за кожей тоже важны.

Попробуйте этот способ — и вы удивитесь, как легко вернуть обуви ощущение новизны без лишних усилий и затрат.

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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