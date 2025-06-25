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Поверить сложно, но шторы разгладились сами: всё благодаря простому лайфхаку

1:48
Недвижимость

Забудьте про бесконечное глажение и дорогие гаджеты! Есть способ проще и дешевле, о котором мало кто знает. Этот метод превратит нудную обязанность в пустяк.

Штора
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Штора

Главный герой здесь — обычный кондиционер для белья

Ни утюг, ни отпариватель вам не понадобятся. После стирки сразу развесьте шторы на место. Не давайте им высохнуть смятыми. Пока ткань еще влажная, приготовьте простой раствор.

  1. Смешайте чистую воду с небольшим количеством кондиционера для белья. Пропорции не критичны, главное — не переборщить." (Примерное соотношение: 1 часть кондиционера на 4-5 частей воды). Перелейте эту смесь в чистую бутылку с распылителем.
  2. Теперь тщательно обработайте висящие шторы из пульверизатора. Уделите внимание всем складкам и неровностям. Раствор должен равномерно покрыть ткань.
  3. После этого просто оставьте шторы в покое. Им нужно время, чтобы отвисеться и высохнуть естественным путем. Не торопите процесс.

Волшебство в действии

Кондиционер смягчает волокна ткани и помогает им распрямиться. Складки и замины постепенно исчезнут сами собой. Результат вас удивит! Шторы станут идеально ровными и приятными на ощупь. Никаких следов утюга или усилий.

Этот лайфхак универсален. Он отлично работает не только со шторами, но и со многими видами одежды. Смело пробуйте на блузках, платьях или рубашках.

Попробуйте этот метод однажды. Вы убедитесь, что идеальный вид домашнего текстиля не требует титанических усилий.

Уточнения

Што́ры занаве́ски — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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