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Тайная жизнь бытовой техники: какие приборы пожирают киловатты за вашей спиной

3:35
Недвижимость

Каждый месяц счет за свет бьет по нервам. Холодильник, плита, стиралка, чайники, телевизоры — кажется, вся техника объявила войну вашему кошельку.

Лампочка
Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лампочка

Но паниковать не стоит: снизить расходы реально без отказа от комфорта. Секрет — в умных привычках, которые можно внедрить уже сегодня. И начать стоит с кухни, главного энергетического центра.

Ваш холодильник работает без выходных

Убедитесь, что он стоит не рядом с плитой или батареей — нагревающийся от них воздух заставляет компрессор работать интенсивнее. Проверьте уплотнители на дверце: если они неплотно прилегают, холод уходит, а мотор включается чаще."

Проверить уплотнитель просто: просто зажмите полоску бумаги в закрытой дверце — если она легко вытаскивается, уплотнитель пора менять или чистить.

Не спешите убирать горячее

Не ставьте горячие кастрюли сразу в холодильник, дайте им остыть до комнатной температуры. И держите морозилку в чистоте: размораживайте морозилку регулярно, толстый слой льда тоже увеличивает расход энергии.

Выбирайте правильную посуду

При готовке на плите используйте кастрюли с ровным дном, точно подходящие по размеру конфорки. Маленькая кастрюлька на большой конфорке — это пустая трата тепла. И не забывайте про крышки: закрывайте крышки — это ускоряет процесс и экономит до 30 % энергии.

Хитрость для электрических плит

Используйте остаточное тепло: выключайте конфорку за несколько минут до готовности блюда, особенно при тушении.

Электродуховка — серьезный потребитель

Старайтесь использовать ее по максимуму: готовьте несколько блюд сразу или ставьте друг за другом, пока духовка не остыла. И помните: не открывайте дверцу без необходимости — каждый раз теряется до 20 % тепла. Если есть конвекция — используйте: режим конвекции, если он есть, готовит быстрее и равномернее, экономя время и энергию.

Стиральная машина тоже может работать экономнее

Главное правило: стирайте при максимально возможной низкой температуре. Современные порошки отлично справляются с большинством загрязнений даже при 30-40 градусах. Почему? Нагрев воды — самый энергозатратный процесс. Для несильных загрязнений выбирайте режимы "Эко" или "Быстрая стирка".

Важно: всегда загружайте машину полностью (но не перегружайте!), одна полная стирка выгоднее двух полупустых. И следите за чистотой: регулярно чистите фильтр — засор снижает эффективность и увеличивает расход.

Не забывайте о мелочах

  • Кипятите в электрочайнике ровно столько воды, сколько нужно прямо сейчас. Полный чайник кипятится дольше и тратит больше энергии, чем половинка.
  • Используйте режим "Сон" или полностью выключайте телевизор и компьютер из розетки, а не оставляйте в режиме ожидания — это так называемые "вампирские" утечки, которые за год могут составить приличную сумму.
  • Замените лампы накаливания на светодиодные — они потребляют в разы меньше энергии и служат гораздо дольше.
  • Датчики движения или батареечная подсветка в шкафах помогут свету не гореть попусту.

Эти изменения кажутся незначительными, но их совокупный эффект за год может быть очень ощутимым для семейного бюджета.

Уточнения

Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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