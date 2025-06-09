Каждый сантиметр на счету: 7 идей для маленькой ванной

Даже крошечную ванную можно превратить в уютное и практичное пространство — если знать несколько приёмов. Ниже — 7 продуманных идей, которые действительно помогают.
Обычные двери "съедают" ценное пространство. Раздвижные — наоборот, открывают больше свободы и выглядят лаконично. Отличное решение, если в ванной каждый сантиметр на счету.
Если ванная совсем маленькая, от самой ванны можно отказаться. Достаточно установить компактный поддон и стеклянную перегородку. Прозрачное стекло визуально увеличивает пространство, а душ занимает минимум места.
Один потолочный светильник — мало. Добавьте боковую подсветку у зеркала или тёплую подсветку под полками — ванная тут же станет светлее и визуально просторнее.
Даже если места совсем мало, стиралку можно встроить под столешницу или использовать как "тумбу" для сушилки. Получается компактно, удобно и очень функционально.
Светлые тона делают ванную визуально больше и легче. Играйте на полутонах: белый, светло-серый, бежевый или пастельные оттенки — всё это визуально "раздвигает" стены.
Открытые полки + закрытые шкафчики — идеальное сочетание. Всё под рукой, но при этом ничего не бросается в глаза. Стиль и порядок — без компромиссов.
Перепланировка может кардинально изменить ситуацию. Некоторые объединяют ванную с туалетом или "забирают" часть коридора. Да, это затратно и требует согласований, но результат оправдывает вложения.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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