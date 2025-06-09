Каждый сантиметр на счету: 7 идей для маленькой ванной

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже крошечную ванную можно превратить в уютное и практичное пространство — если знать несколько приёмов. Ниже — 7 продуманных идей, которые действительно помогают.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

1. Раздвижные двери вместо распашных

Обычные двери "съедают" ценное пространство. Раздвижные — наоборот, открывают больше свободы и выглядят лаконично. Отличное решение, если в ванной каждый сантиметр на счету.

2. Мини-душ вместо ванны

Если ванная совсем маленькая, от самой ванны можно отказаться. Достаточно установить компактный поддон и стеклянную перегородку. Прозрачное стекло визуально увеличивает пространство, а душ занимает минимум места.

3. Света много не бывает

Один потолочный светильник — мало. Добавьте боковую подсветку у зеркала или тёплую подсветку под полками — ванная тут же станет светлее и визуально просторнее.

4. Стиральная машинка с бонусом

Даже если места совсем мало, стиралку можно встроить под столешницу или использовать как "тумбу" для сушилки. Получается компактно, удобно и очень функционально.

5. Правильные цвета

Светлые тона делают ванную визуально больше и легче. Играйте на полутонах: белый, светло-серый, бежевый или пастельные оттенки — всё это визуально "раздвигает" стены.

6. Системы хранения — комбинируйте

Открытые полки + закрытые шкафчики — идеальное сочетание. Всё под рукой, но при этом ничего не бросается в глаза. Стиль и порядок — без компромиссов.

7. А если позволяет бюджет…

Перепланировка может кардинально изменить ситуацию. Некоторые объединяют ванную с туалетом или "забирают" часть коридора. Да, это затратно и требует согласований, но результат оправдывает вложения.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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