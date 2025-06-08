Ковёр на стену — это снова модно? Как использовать советскую ностальгию в современном интерьере

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ещё недавно настенный ковёр казался пережитком прошлого — символом дефицита, попыткой прикрыть неровные стены и добавить уюта. Сегодня это полноценный арт-объект, который возвращается в интерьеры как часть модной "советской эстетики". Как и хрустальные рюмки, табуреты на тонких ножках и серванты с воспоминаниями — ковёр стал визуальной отсылкой к детству и одновременно дизайнерским акцентом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современная гостиная в стиле лофт с ковром на стене

Почему ковры снова в тренде

Возвращение моды на 70-80-е и винтаж.

Тренд на мягкие, "тактильные" поверхности.

Желание добавить теплоты в холодный минимализм.

Как грамотно вписать ковёр в интерьер

Выбирай правильный ковёр

Подойдут этнические, восточные или геометрические узоры. Лучшие варианты — настоящие винтажные ковры из советского союза, Туркменистана или Ирана. Цвета — бордо, охра, сапфир, изумруд. Главное — не кислотно.

Думай как художник: ковёр = арт-объект

Один ковёр на голой стене — это акцент. Размести его за диваном или кроватью. Подсвети по периметру — получится эффектная галерея.

Остальное — только фон

Ковёр и так громкий. Пусть мебель будет сдержанной: дерево, стекло, металл. Особенно хорошо работает в бохо, лофте, эклектике или винтаже.

А чего делать не стоит

Не вешай рядом с другим ковром: получится музей.

получится музей. Не используй "пасторальные" сюжеты: они старят пространство.

они старят пространство. Не перегружай интерьер винтажем, если не делаешь реконструкцию "кухни у бабушки".

Если вешать не хочешь — есть альтернативы

Вставь кусок ковра в раму, как текстильную картину.

Сделай из ковра сидушку или обивку пуфа.

Используй как декоративную панель или абстрактный декор на стену.

Почему это работает

Настенный ковёр сегодня — это про иронию, эстетику и эмоции. Он делает пространство тёплым, немного дерзким и очень личным. А в эпоху однотипных интерьеров именно такие детали создают настроение и "душу".

Уточнения

Интерье́р — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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