Ковёр на стену — это снова модно? Как использовать советскую ностальгию в современном интерьере

Ещё недавно настенный ковёр казался пережитком прошлого — символом дефицита, попыткой прикрыть неровные стены и добавить уюта. Сегодня это полноценный арт-объект, который возвращается в интерьеры как часть модной "советской эстетики". Как и хрустальные рюмки, табуреты на тонких ножках и серванты с воспоминаниями — ковёр стал визуальной отсылкой к детству и одновременно дизайнерским акцентом.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная гостиная в стиле лофт с ковром на стене
Почему ковры снова в тренде
Возвращение моды на 70-80-е и винтаж.
Тренд на мягкие, "тактильные" поверхности.
Желание добавить теплоты в холодный минимализм.
Как грамотно вписать ковёр в интерьер
Выбирай правильный ковёр
Подойдут этнические, восточные или геометрические узоры. Лучшие варианты — настоящие винтажные ковры из советского союза, Туркменистана или Ирана. Цвета — бордо, охра, сапфир, изумруд. Главное — не кислотно.
Думай как художник: ковёр = арт-объект
Один ковёр на голой стене — это акцент. Размести его за диваном или кроватью. Подсвети по периметру — получится эффектная галерея.
Остальное — только фон
Ковёр и так громкий. Пусть мебель будет сдержанной: дерево, стекло, металл. Особенно хорошо работает в бохо, лофте, эклектике или винтаже.
А чего делать не стоит
Не вешай рядом с другим ковром: получится музей.
Не используй "пасторальные" сюжеты: они старят пространство.
Не перегружай интерьер винтажем, если не делаешь реконструкцию "кухни у бабушки".
Если вешать не хочешь — есть альтернативы
Вставь кусок ковра в раму, как текстильную картину.
Сделай из ковра сидушку или обивку пуфа.
Используй как декоративную панель или абстрактный декор на стену.
Почему это работает
Настенный ковёр сегодня — это про иронию, эстетику и эмоции. Он делает пространство тёплым, немного дерзким и очень личным. А в эпоху однотипных интерьеров именно такие детали создают настроение и "душу".
Уточнения
Интерье́р — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.