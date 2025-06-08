Зачем соль в холодильнике и лимон в раковине? 7 странных, но работающих лайфхаков для дома

На первый взгляд — полный абсурд. Соль в холодильнике, газета в кроссовках, уксус в унитазе… Но эти простейшие бытовые трюки работают не хуже дорогих средств из магазина. Они сэкономят время, деньги и избавят от запахов, налёта и прочей домашней "магии". Вот 7 нестандартных приёмов, которые точно стоит попробовать.
Насыпь 2-3 ложки соли в открытую баночку и поставь в угол холодильника. Соль впитает влагу и неприятные запахи от рыбы, сыра и овощей.
Половинку лимона протри по стенкам мойки или пропусти через измельчитель отходов.
Старые газеты или бумажные полотенца вытягивают влагу и запах. Засунь их в обувь на ночь.
Высушенный зелёный чай в пакетике поглощает лишнюю влагу и отпугивает моль.
Положи щепотку сырого риса в солонку. Он впитает влагу и не даст соли превратиться в ком.
Баночка с пищевой содой в обувном шкафу обеззараживает и освежает воздух.
Перед сном вылей стакан уксуса в унитаз. За ночь он растворит известковый налёт и нейтрализует запах.
Иногда самые простые и на первый взгляд странные решения оказываются настоящими находками в быту. Эти лайфхаки не требуют вложений, но дарят чистоту, свежесть и порядок. Попробуйте один — и, возможно, уже не захотите возвращаться к привычным методам.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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