Зачем соль в холодильнике и лимон в раковине? 7 странных, но работающих лайфхаков для дома

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На первый взгляд — полный абсурд. Соль в холодильнике, газета в кроссовках, уксус в унитазе… Но эти простейшие бытовые трюки работают не хуже дорогих средств из магазина. Они сэкономят время, деньги и избавят от запахов, налёта и прочей домашней "магии". Вот 7 нестандартных приёмов, которые точно стоит попробовать.

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка плитки

Соль в холодильнике — против запахов

Насыпь 2-3 ложки соли в открытую баночку и поставь в угол холодильника. Соль впитает влагу и неприятные запахи от рыбы, сыра и овощей.

Меняй раз в 2 недели — и никакого "духового шкафа" при открытии двери.

Лимон в раковине — для свежести и антисептики

Половинку лимона протри по стенкам мойки или пропусти через измельчитель отходов.

Уберёт запахи и частично продезинфицирует поверхность. Подойдут и кожура апельсина или грейпфрута.

Газета в обуви — чтобы было свежо

Старые газеты или бумажные полотенца вытягивают влагу и запах. Засунь их в обувь на ночь.

Утром кроссовки будут пахнуть лучше, а форма сохранится.

Чайный пакетик в шкафу — от затхлости

Высушенный зелёный чай в пакетике поглощает лишнюю влагу и отпугивает моль.

Добавь каплю эфирного масла — получится ароматический саше своими руками.

Рис в солонке — чтобы не слипалось

Положи щепотку сырого риса в солонку. Он впитает влагу и не даст соли превратиться в ком.

Особенно полезно летом и на пикнике.

Сода в обувнице — против запаха ног

Баночка с пищевой содой в обувном шкафу обеззараживает и освежает воздух.

Меняй раз в 10-14 дней, эффект как от специального дезодоранта.

Уксус в унитазе — против налёта

Перед сном вылей стакан уксуса в унитаз. За ночь он растворит известковый налёт и нейтрализует запах.

Хотите бонус — добавьте пару капель эфирного масла.

Необычное — эффективно

Иногда самые простые и на первый взгляд странные решения оказываются настоящими находками в быту. Эти лайфхаки не требуют вложений, но дарят чистоту, свежесть и порядок. Попробуйте один — и, возможно, уже не захотите возвращаться к привычным методам.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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