Квадратные метры на грани: как изменились цены на вторичку в июне 2025 и что ждать дальше

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В мае 2025 года вторичный рынок недвижимости в крупных городах России фактически застыл: средняя цена квадратного метра выросла всего на 0,1%, составив 140 тысяч рублей. По данным аналитиков "Циан", это подтверждает продолжающуюся с апреля 2024 года стагнацию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Что будет дальше: прогноз на вторую половину года

Эксперты ожидают умеренное снижение цен во второй половине 2025 года. В регионах с переизбытком предложений возможны скидки до 10-15% от текущего уровня. По стране в целом падение цен может составить 1-3% — из-за высоких ипотечных ставок и осторожной политики банков.

Советы покупателям

Если вы подумываете о покупке жилья, лето может оказаться удачным временем. Вот как действовать в условиях стагнации:

Торгуйтесь: продавцы стали сговорчивее — не бойтесь просить скидку.

продавцы стали сговорчивее — не бойтесь просить скидку. Выбирайте ликвидные районы: предпочтение — квартирам в местах с развитой инфраструктурой.

предпочтение — квартирам в местах с развитой инфраструктурой. Следите за ставками: понижение ипотечных ставок может быстро оживить рынок.

Итог: сейчас или потом

Пока рынок стабилен, но экономическая ситуация может быстро измениться. Покупателям советуют быть начеку: если ставка пойдёт вниз, жильё снова начнёт дорожать. А пока — есть шанс поймать выгодное предложение.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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