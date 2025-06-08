Квадратные метры на грани: как изменились цены на вторичку в июне 2025 и что ждать дальше

В мае 2025 года вторичный рынок недвижимости в крупных городах России фактически застыл: средняя цена квадратного метра выросла всего на 0,1%, составив 140 тысяч рублей. По данным аналитиков "Циан", это подтверждает продолжающуюся с апреля 2024 года стагнацию.
Эксперты ожидают умеренное снижение цен во второй половине 2025 года. В регионах с переизбытком предложений возможны скидки до 10-15% от текущего уровня. По стране в целом падение цен может составить 1-3% — из-за высоких ипотечных ставок и осторожной политики банков.
Если вы подумываете о покупке жилья, лето может оказаться удачным временем. Вот как действовать в условиях стагнации:
Пока рынок стабилен, но экономическая ситуация может быстро измениться. Покупателям советуют быть начеку: если ставка пойдёт вниз, жильё снова начнёт дорожать. А пока — есть шанс поймать выгодное предложение.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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