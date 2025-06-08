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Как не платить за сантехника: инструкции по устранению 5 частых проблем в ванной

3:13
Недвижимость

Засор в раковине, капающий кран, течь под раковиной — всё это кажется пугающим, но на деле часто решается за 15 минут и без вызова мастера. Рассказываем, как навести порядок в ванной самому и не переплачивать за простые ремонты.

Мужчина чинит смеситель с гаечным ключом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина чинит смеситель с гаечным ключом

Вода стоит в раковине? Засор легко прочистить

Что происходит

Вода уходит медленно, появляется неприятный запах.

Как решить

  • Снимите и промойте сливную решётку.
  • Засыпьте в отверстие соду (0,5 стакана), затем уксус (0,5 стакана).
  • Накройте пробкой на 15 минут, после чего залейте кипяток.
  • Не помогло? Примените вантуз или сантехнический трос.

Полезно знать: волосы и жир — главные виновники засоров. Используйте защитную сетку на слив.

Капает кран? Меняем прокладку за 10 минут

Что происходит

  • Даже в закрытом положении кран подтекает.

Причина

  • Износилась прокладка (вентильный кран) или картридж (однорычажный).

Что делать

  • Перекройте воду.
  • Снимите ручку (винт часто под декоративной заглушкой).
  • Разберите кран и замените изношенный элемент.
  • Соберите обратно — и наслаждайтесь тишиной.

Совет: держите набор прокладок и маленькую отвертку под рукой — пригодится в самый неожиданный момент.

Лужа под раковиной? Сифон течёт

Что происходит

Капли или постоянная влажность под мойкой.

Что делать

  • Подставьте ведро, разберите сифон.
  • Промойте и проверьте уплотнительные кольца.
  • Часто помогает просто собрать конструкцию заново, но правильно.
  • При сильном износе — замените кольцо или весь сифон (это недорого).

Лайфхак: перед сборкой смажьте резинки жидким мылом — соединения будут герметичнее.

Унитаз шумит или плачет? Проверьте арматуру

Что происходит

  • Вода тонкой струйкой уходит в чашу или бачок долго набирается.

Что делать

  • Снимите крышку бачка.
  • Осмотрите поплавок — он может перекоситься.
  • Проверьте клапан — если резинка потрескалась, замените.
  • Удалите налёт уксусом.

Совет: не тратьте время на починку древней арматуры — комплект стоит от 300 ₽, замена займёт полчаса.

Протекает душевой шланг? Мелочь, а неприятно

Что происходит

  • Вода капает в месте соединения или прямо из трещин.

Что делать

  • Открутите шланг, осмотрите прокладки — они часто становятся причиной течи.
  • Замените их на новые (стоят сущие копейки).
  • Если шланг повреждён — проще и дешевле заменить целиком.

Важно: не затягивайте гайки с усилием — это частая причина повреждения резьбы и протечек.

Итог: сантехник не всегда нужен

Многие проблемы в ванной — это не повод паниковать, а шанс почувствовать себя настоящим мастером. Немного терпения, базовый набор инструментов и чёткая инструкция — и вы справитесь сами. А вот с серьёзными поломками — не рискуйте, зовите специалистов.

Уточнения

Сантехника — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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