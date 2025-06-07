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Обои отправили в утиль: вот за что краску теперь любят даже фанаты классики

Недвижимость

Обои ещё не ушли в небытие, но краска уверенно наступает им на пятки. Всё больше дизайнеров и обычных людей, затеявших ремонт, переходят на акриловые или виниловые краски — и делают это не случайно.

Интерьер
Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons
Интерьер

Вот 5 аргументов, почему краска — это не только современно, но и удобно.

1. Валик — и в бой

Покрасить стены проще, чем кажется. Даже новичок справится. Главное — выбрать правильный инструмент: длинный ворс для стартового слоя, короткий — для финишного. А дальше — дело техники и пары выходных.

2. Маскирует прошлое без усилий

Качественная краска с укрывистостью легко перекрывает даже яркий или тёмный фон. Никаких десяти слоёв или стриптиза старых обоев — нанёс один раз и радуешься.

3. Можно играть с оттенками

Не угадали с цветом? Добавили белой — и вот уже нежный персик вместо кричащего коралла. Краска — как конструктор: позволяет самому довести цвет до идеала.

4. Грязь не приживается

Забрызгали стены соусом или ребенок рисует гуашью? С краской это не проблема. Современные составы влагостойкие — пятна просто смываются, как на плитке.

5. Без химии в носу

Современные краски почти не пахнут. Забудьте про ядовитые выветривания на неделю: покрасили — и спокойно спите в этой же комнате.

Краска — это не только красиво и современно, но и практично. Если боитесь экспериментов — начните с одной стены. Есть риск, что обои в других комнатах вскоре покажутся слишком старомодными.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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