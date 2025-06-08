Эстетика без скрипа и пыли: почему шкафы-купе больше не в моде

Шкаф-купе долгое время считался признаком "продвинутого" интерьера. Но времена меняются — и всё чаще дизайнеры снова советуют выбирать проверенную классику: распашные двери. Причём не из ностальгии, а из здравого смысла.
Меньше визуального шума
Купе с их направляющими, щелями и роликами визуально дробят пространство. А распашной шкаф превращается в аккуратную "невидимку" — особенно если покрасить его в цвет стен. Это настоящая находка для любителей минимализма, неоклассики и сканди-стиля.
Больше гибкости
Распашные модели проще "подогнать" под капризные стены, плинтусы и нестандартные углы. Хотите встроить шкаф, как будто его там построили вместе с домом? Это — к распашной системе.
Уход и надёжность
Раздвижные двери требуют регулярной чистки рельсов, замены фурнитуры, смазки роликов и борьбы со скрипом. А распашные — просто работают. Хорошие петли легко живут по 10-20 лет без капризов.
Безопасность без сюрпризов
Раздвижные створки нередко вырываются из направляющих или прищемляют пальцы. С распашными дверями таких фокусов не бывает — открылись и закрылись, без драмы.
Когда купе всё же уместны
Если в комнате действительно некуда открыть дверь или стены кривоваты — купе может стать "планом Б". Но теперь это не модный выбор, а технический компромисс.
Распашной шкаф — это не шаг назад, а умное решение для тех, кто ценит эстетику, тишину и долговечность. Купе — хорошо. Но распашные — лучше.
Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.
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