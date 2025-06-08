Секреты фэн-шуй: эта вещь в спальне — главный враг крепкого сна и бодрости — проверьте себя

Спальня — это уголок, где мы восстанавливаем силы и обретаем покой. Правильная организация этого пространства способствует улучшению энергии и качества отдыха, согласно принципам фэн-шуй.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер спальни

Качество спальни напрямую влияет на наш сон, здоровье, душевное равновесие и отношения с окружающими. Расположение предметов и общий порядок в этом месте отражают наше внутреннее состояние.

Эксперт по фэн-шуй Астрид Искьердо в интервью испанскому журналу El Mueble подчеркнула, что спальня должна быть убежищем, где тело и разум могут отключиться от повседневных забот и обновиться. Она отмечает, что для достижения этого необходимо поддерживать чистоту и порядок, избегая скопления ненужных вещей.

Искьердо советует не оставлять в спальне предметы, которыми мы не пользуемся, так как они могут создавать негативную энергию и мешать отдыху.

"Если у вас в спальне есть письменный стол, старайтесь поддерживать его в чистоте и порядке перед сном. И, конечно, оставляйте мобильный телефон за пределами комнаты. Я оставляю его заряжаться в ванной и отключаю Wi-Fi", — рассказала специалист.

Эксперт также обращает внимание на то, что чрезмерное излучение от мобильных телефонов может негативно сказываться на качестве сна. Она советует не оставлять гаджеты на прикроватных тумбочках.

Часто в спальнях можно встретить тренажёры, такие как беговые дорожки или велотренажёры, которые остаются неиспользованными. Искьердо подчёркивает, что такие предметы не соответствуют назначению спальни, которая предназначена для отдыха, а не физических упражнений.

"Пространство формирует свою функцию. Спальня создана для сна, а не для тренировок", — убеждена эксперт.

Таким образом, для создания гармоничной и благоприятной атмосферы в спальне необходимо поддерживать порядок, избегать ненужных предметов и соблюдать основные принципы фэн-шуй.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



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