Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире

Вы удивитесь, но именно этот объект мешает вашему Wi-Fi работать быстро и стабильно. Он может стоять в любом доме и не вызывает подозрений — хотя именно он делает интернет медленным, а соединение нестабильным.
Даже если ваш роутер современный, мощный и установлен "по правилам", рядом с ним может оказаться то, что рушит всю систему — зеркало. Да-да, именно оно. Отражающая поверхность способна буквально "перебивать" сигнал, вызывая шумы и искажения.
"Зеркала создают эффект многолучевого распространения, когда один и тот же сигнал отражается от поверхностей и приходит к устройству с задержкой. Это вызывает помехи и ухудшает скорость", — объясняет эксперт.
Wi-Fi не любит и других "незаметных" врагов:
Металлические предметы: подставки, корпусные стеллажи, даже микроволновки.
Аквариумы: вода сильно гасит радиоволны.
Беспроводные колонки и Bluetooth-устройства: они могут работать на той же частоте, что и роутер.
Поставив рядом с роутером, например, вазу с водой или даже керамическую статуэтку с металлическим декором, вы не заметите ничего визуально — но интернет начнёт "плавать", особенно в час-пик.
Проверьте, что рядом с роутером нет:
зеркал;
металлических предметов;
электроники;
ёмкостей с водой.
Идеально — установить его на открытой высоте, вдали от стен и предметов. Это даст стабильный сигнал по всей квартире.
Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11.
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