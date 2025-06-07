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Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире

1:38
Недвижимость

Вы удивитесь, но именно этот объект мешает вашему Wi-Fi работать быстро и стабильно. Он может стоять в любом доме и не вызывает подозрений — хотя именно он делает интернет медленным, а соединение нестабильным.

Роутер
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роутер

Почему Wi-Fi не работает, как надо

Даже если ваш роутер современный, мощный и установлен "по правилам", рядом с ним может оказаться то, что рушит всю систему — зеркало. Да-да, именно оно. Отражающая поверхность способна буквально "перебивать" сигнал, вызывая шумы и искажения.

"Зеркала создают эффект многолучевого распространения, когда один и тот же сигнал отражается от поверхностей и приходит к устройству с задержкой. Это вызывает помехи и ухудшает скорость", — объясняет эксперт.

Не только зеркало

Wi-Fi не любит и других "незаметных" врагов:

  • Металлические предметы: подставки, корпусные стеллажи, даже микроволновки.

  • Аквариумы: вода сильно гасит радиоволны.

  • Беспроводные колонки и Bluetooth-устройства: они могут работать на той же частоте, что и роутер.

Поставив рядом с роутером, например, вазу с водой или даже керамическую статуэтку с металлическим декором, вы не заметите ничего визуально — но интернет начнёт "плавать", особенно в час-пик.

Что делать

Проверьте, что рядом с роутером нет:

  • зеркал;

  • металлических предметов;

  • электроники;

  • ёмкостей с водой.

Идеально — установить его на открытой высоте, вдали от стен и предметов. Это даст стабильный сигнал по всей квартире.

Уточнения

Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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