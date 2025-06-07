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Обычная вещь в ванной, которая превращается в лабораторию для микробов

2:02
Недвижимость

Занавеска для душа — вещь, без которой не обходится почти ни одна ванная. Но именно она может стать настоящим инкубатором для бактерий, грибка и плесени. И всё потому, что её редко стирают и часто годами не меняют. А зря: именно на ней оседают влага, известковый налёт и даже жир с кожи.

Шторка для ванной
Фото: Flickr by Master bath, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шторка для ванной

Текстильные занавески легко освежить в стиральной машине — как правило, при 40 °C. Для пластиковых — действуют свои правила: щадящий режим, температура до 40 °C и пара махровых полотенец в барабане. Они создают нужное трение, благодаря которому моющее средство проникает даже в труднодоступные места.

Если загрязнения серьёзные, можно усилить эффект: добавить пищевую соду в порошок, а при полоскании — уксус. Последний работает как природный дезинфектор и подавляет рост грибка. Если и это не помогает, стоит применить специализированное средство от плесени — оно вернёт шторке первозданный вид.

Что ещё прячется в ванной, но никто об этом не думает

Наряду с занавеской, коврик для ног — ещё один "тихий враг". Он собирает влагу, грязь и становится уютным местом для микробов. Особенно если после душа на него ступают мокрыми ногами.

Чтобы коврик не стал рассадником болезней, достаточно простого ухода:

  • Стирка — каждую неделю, если используется активно. Раз в месяц — если просто защищает от холодного пола.
  • Перед стиркой его желательно встряхнуть или пропылесосить.
  • Идеальная температура — 30 °C. Если коврик без резиновой основы — можно и выше.
  • Вместо кондиционера лучше использовать дезинфицирующее средство для белья — оно остановит рост бактерий.

Простая профилактика способна сохранить ванную комнату чистой и безопасной. Иногда достаточно обычной стирки и внимания к деталям.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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