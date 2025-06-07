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Тараканы сбежали сами — понадобилось лишь одно средство из аптеки

2:04
Недвижимость

Современные магазины предлагают десятки средств от тараканов — аэрозоли, ловушки, мелки. Однако избежать токсичной нагрузки на дом вполне возможно. Существует два старых, но надёжных способа, которые до сих пор доказывают свою эффективность.

Рыжий таракан
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Рыжий таракан

Борная кислота: надёжный способ уничтожения

Этот белый порошок безопасен для человека, но смертелен для тараканов. При попадании внутрь нарушает работу нервной системы насекомого — оно теряет подвижность и вскоре погибает.

Применение:

  • Порошок рассыпается тонким слоем вдоль плинтусов, за мусорным ведром, под раковиной — везде, где замечено скопление насекомых.
  • Для усиленного действия борная кислота смешивается с картофельным пюре или яичным желтком. Добавляется немного сахара, чтобы приманить тараканов. Из смеси формируются шарики и раскладываются по углам. Уже через несколько дней численность вредителей заметно снижается.
    Нашатырный спирт: мягкое вытеснение

Тараканы не переносят резкий запах аммиака. Использование его в качестве отпугивателя позволяет избежать прямого уничтожения.

Применение:

15 мл нашатыря растворяется в 10 литрах воды. Полученным раствором обрабатываются полы, плинтусы, пространство за мебелью, сантехнические зоны. Процедура повторяется каждые 2-3 дня до исчезновения вредителей.

Меры предосторожности:

  • Использование перчаток при работе с борной кислотой обязательно.
  • Приманки размещаются вне зоны доступа детей и домашних животных.
  • Обработка нашатырным спиртом проводится при проветривании. На время желательно покинуть помещение.

Профилактика:

Регулярная уборка, отсутствие крошек и остатков пищи, установка сеток на вентиляцию, осмотр тёмных мест — всё это поможет избежать повторного появления вредителей.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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