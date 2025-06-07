Тараканы сбежали сами — понадобилось лишь одно средство из аптеки

Современные магазины предлагают десятки средств от тараканов — аэрозоли, ловушки, мелки. Однако избежать токсичной нагрузки на дом вполне возможно. Существует два старых, но надёжных способа, которые до сих пор доказывают свою эффективность.
Этот белый порошок безопасен для человека, но смертелен для тараканов. При попадании внутрь нарушает работу нервной системы насекомого — оно теряет подвижность и вскоре погибает.
Применение:
Тараканы не переносят резкий запах аммиака. Использование его в качестве отпугивателя позволяет избежать прямого уничтожения.
Применение:
15 мл нашатыря растворяется в 10 литрах воды. Полученным раствором обрабатываются полы, плинтусы, пространство за мебелью, сантехнические зоны. Процедура повторяется каждые 2-3 дня до исчезновения вредителей.
Меры предосторожности:
Профилактика:
Регулярная уборка, отсутствие крошек и остатков пищи, установка сеток на вентиляцию, осмотр тёмных мест — всё это поможет избежать повторного появления вредителей.
Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).
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