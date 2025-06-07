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Тени на планах: рынок затаил дыхание, но карты раскрыты не все

2:16
Недвижимость

В 2027 году объёмы ввода жилья в России действительно могут снизиться, но паниковать рано — уже сейчас на этот период запланировано строительство более 24 млн квадратных метров. Такой прогноз дал Константин Барсуков, советник президента Гильдии риелторов Москвы и автор телеграм-канала "Эксперт недвижимости", комментируя недавнее заявление вице-премьера Марата Хуснуллина.

Дом
Фото: unsplash.com by Andrew Lvov is licensed under Free to use under the Unsplash License
Дом

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" Хуснуллин высказался о риске серьёзной просадки на рынке недвижимости. По его словам, нехватка средств на эскроу-счетах и приостановка новых проектов могут привести к тому, что к 2027 году объёмы ввода жилья могут упасть на 30 % или даже сойти на нет.

Однако, как отмечает Барсуков, чтобы такой сценарий стал реальностью, девелоперам пришлось бы уже сейчас полностью остановить запуск новых проектов.

"Если посмотреть на открытые данные, мы увидим, что строительство 24 млн квадратных метров уже идёт. Эти дома обязательно будут достроены. А значит, падения на 30 % не будет", — подчеркнул он.

Что стоит за словами Хуснуллина

Барсуков считает, что заявление вице-премьера — это часть "диалога" между застройщиками и Центробанком, который ранее предупредил о риске появления ценового пузыря на рынке новостроек. После этого последовало выступление Хуснуллина о возможной остановке ввода жилья, которое могло быть реакцией на позицию регулятора.

Возможные последствия

Эксперт допускает снижение темпов ввода жилья в 2027 году, но отмечает, что эта временная "просадка" может быстро компенсироваться при смене экономических условий. Что касается роста цен, то здесь всё зависит от действий ЦБ: если застройщики попытаются поднять стоимость, регулятор может ограничить ипотеку, как это уже было с рассрочкой, сообщает Общественная Служба Новостей.

"Рост цен выше инфляции — это то, чего не хотят ни власти, ни Центробанк", — напоминает Барсуков.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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