Бельё пахнет кухней? Нет! Оно пахнет победой над пятнами

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обычно его место — на кухне. Но кто бы мог подумать, что обычный уксус может стать секретным оружием в стирке? Я сама не ожидала, насколько он эффективен — и без единой капли химии!

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Главное — выбрать правильный. Для ухода за одеждой подходит только белый дистиллированный уксус. Он не содержит дубильных веществ, которые могут оставить пятна, и стоит дешевле многих специализированных средств.

Вот чем уксус может приятно удивить:

Освежает и отбеливает белое

Застирались любимые белые футболки? Просто добавьте полстакана уксуса при полоскании — и они снова засияют чистотой.

Застирались любимые белые футболки? Просто добавьте полстакана уксуса при полоскании — и они снова засияют чистотой. Убирает запах жира

Жирный запах, особенно на кухонных полотенцах, исчезает после цикла с уксусом. Без дополнительных средств и повторных стирок.

Жирный запах, особенно на кухонных полотенцах, исчезает после цикла с уксусом. Без дополнительных средств и повторных стирок. Смягчает ткань без кондиционера

Уксус действует как натуральный смягчитель: делает полотенца пушистыми, а одежду приятной на ощупь — и всё это без силиконов.

Уксус действует как натуральный смягчитель: делает полотенца пушистыми, а одежду приятной на ощупь — и всё это без силиконов. Побеждает запах пота

Если одежда пахнет даже после стирки — пора действовать! Замочите вещи в воде с уксусом, и запах уйдёт.

Если одежда пахнет даже после стирки — пора действовать! Замочите вещи в воде с уксусом, и запах уйдёт. Защищает тёмные оттенки

Насыщенные цвета тускнеют с каждой стиркой? Уксус помогает сохранить глубину оттенка и предотвращает линьку.

Насыщенные цвета тускнеют с каждой стиркой? Уксус помогает сохранить глубину оттенка и предотвращает линьку. Удаляет запах сигарет

Если вещь пахнет табаком, просто добавьте уксус в отсек для кондиционера. Он нейтрализует запах, не перебивая его другим ароматом.

Кто бы мог подумать, что такое простое средство справляется с таким количеством задач? Иногда секрет чистоты и свежести — не в дорогих флаконах, а в том, что уже стоит у нас под раковиной.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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