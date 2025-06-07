Бельё пахнет кухней? Нет! Оно пахнет победой над пятнами

Обычно его место — на кухне. Но кто бы мог подумать, что обычный уксус может стать секретным оружием в стирке? Я сама не ожидала, насколько он эффективен — и без единой капли химии!
Главное — выбрать правильный. Для ухода за одеждой подходит только белый дистиллированный уксус. Он не содержит дубильных веществ, которые могут оставить пятна, и стоит дешевле многих специализированных средств.
Вот чем уксус может приятно удивить:
Кто бы мог подумать, что такое простое средство справляется с таким количеством задач? Иногда секрет чистоты и свежести — не в дорогих флаконах, а в том, что уже стоит у нас под раковиной.
Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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