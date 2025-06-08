Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пахнет вкусно, жужжит тишина: что сажают хитрые дачники против назойливых мух
Тёмная материя ближе, чем мы думали: чёрные дыры раскрывают секреты
Пугачёва нарушила затворничество: как 76-летняя звезда удивила всех своим стилем
Перед основным упражнением делаю это — и мышцы откликаются вдвое сильнее
Они знают раньше всех: 5 животных, которые чувствуют приближение смерти
Проблема не в яйцах, а в сочетании — чего стоит избегать за столом
Полоса для велосипеда: как не нарваться на штраф велосипедистам и водителям
Туризм в Москве: как иностранцы вносят вклад в экономику столицы
Красивая укладка с секретом: что остаётся на коже после модного средства

Лёд, шум и запах: что не так с вашим холодильником и как это исправить

3:05
Недвижимость

Холодильник вроде бы работает — но то на стенке лёд, то неприятный запах, то продукты портятся в два счёта. Знакомо? Давайте разберемся, что может быть не так, и как быстро вернуть технику к нормальной работе.

холодильник
Фото: https://commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
холодильник

Намерзание снега в камере

Если на задней стенке холодильной камеры постоянно появляется иней, причина — влажный воздух внутри. Вот что может вызвать проблему:

  • Дверца плотно не закрывается (например, из-за слишком большого количества продуктов).
  • Продукты неправильно разложены и мешают циркуляции воздуха.
  • Холодильник переполнен, и тёплый воздух не успевает смешаться с холодным.

Совет: не ставьте продукты вплотную к стенкам и не забивайте камеру до отказа.

Если у вас модель с капельной системой разморозки, появление инея время от времени — нормально. Просто не забывайте вовремя сливать воду из отсека.

Также стоит прочистить дренажное отверстие на задней стенке — его часто забивают крошки. Подойдут ватная палочка или старая зубная щетка.

Важно: холодильник должен стоять ровно. Даже легкий наклон может нарушить отток воды, и она будет замерзать не там, где надо.

Снег в морозильной камере

Проверьте, плотно ли закрыта дверца морозилки. Важно, чтобы внутри оставалось пространство для циркуляции воздуха.

Не держите морозилку всё время на режиме "глубокая заморозка", если не загружаете туда свежие продукты. Обычно достаточно режима "хранение".

Запах, от которого хочется сбежать

Две главные причины — сырость и неправильное хранение еды.

  • Отключите холодильник, достаньте всё, помойте и просушите.
  • Установите правильную температуру.
  • Выбросьте просроченные продукты.
  • Остальные — только в контейнеры и пакеты с подписями.

Капли воды на стенках

Конденсат — признак того, что температура в холодильнике слишком высокая. Регулятор температуры обычно круглый и вращается по часовой стрелке. Попробуйте выставить его на среднее значение. Если вода не исчезает — добавьте ещё одно деление в сторону холода.

Шумит, как трактор

Причин может быть много:

  • Неровный пол — поставьте холодильник на подставку.
  • Соприкасающиеся кастрюли внутри.
  • Не сняты транспортировочные болты с компрессора.
  • Лёд на вентиляторе мешает его работе.
  • Проверьте все эти пункты перед вызовом мастера.

Бардак внутри — это тоже проблема

Хаос внутри мешает хранить продукты правильно и вовремя замечать испорченное.

  • Используйте стеклянные контейнеры — они компактнее кастрюль, удобно подписывать дату.
  • Соусы, напитки, масло и сыр храните на дверце — там теплее.
  • На дно ящиков положите впитывающие салфетки.
  • Мясо и рыбу — только в нижнюю часть камеры.
  • Для мелочей заведите пластиковые корзинки.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Выглядело красиво, а закончилось капельницей: какие напитки опаснее водки
Еда и рецепты
Выглядело красиво, а закончилось капельницей: какие напитки опаснее водки Аудио 
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Авто
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Сводка с фронта: Украина предала своих солдат дважды, у США кончились Patriot для ВСУ Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Последние материалы
Красивая укладка с секретом: что остаётся на коже после модного средства
Раньше его боялись как змею в бардачке: почему теперь вариатору не страшны ни грязь, ни газ в пол
Половина страны даже не пробовала: как обычная свекла стала основой крутого летнего супа
Как отдыхали советские граждане: от домиков в Крыму до трудовых путёвок в Сибирь
Скандальный упрёк на премии МУЗ-ТВ: Люся Чеботина требует вернуть свои песни
Как буддийский монастырь в Северном Таиланде изменил мировосприятие путешественника — секреты внутреннего покоя
Генетическая предрасположенность: Алёна Кравец откровенно высказалась о корнях проблем приёмной дочери
Полнолуние действует даже на домашних: что питомцы чувствуют, пока вы спите
Перец тронулся в рост сразу после пересадки — всё благодаря одному мягкому трюку
Подводный диалог: горбатые киты открыли новый язык
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.