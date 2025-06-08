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Ваша духовка странно себя ведёт? Не спешите вызывать мастера — вот в чём может быть причина

2:43
Недвижимость

Ваша духовка перестала слушаться или ведёт себя странно? Не спешите вызывать мастера — с некоторыми проблемами можно справиться самостоятельно. Вот пять распространённых неисправностей, которые легко распознать.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Духовка "живет своей жизнью"

Если программа запускается не та, духовка самопроизвольно включается или отключается, а на дисплее появляются ошибки — возможно, дело в программном сбое. Попробуйте:

  • Отключить плиту от сети на 5-10 минут, затем включить обратно.
  • Воспользоваться официальной инструкцией по перезапуску (она может отличаться у разных производителей).

Если это не помогло, придётся обратиться в сервис — возможно, ПО требует настройки или переустановки.

Частые сбои могут быть следствием скачков напряжения. Пригласите электрика, чтобы проверить щиток, предохранители и розетку, к которой подключена духовка.

Проблемы с температурой: не греет или перегревает

Если духовой шкаф не достигает нужной температуры или перегревается, скорее всего, неисправен термостат. Этот элемент отвечает за замыкание и размыкание контактов для поддержания нужной температуры. Самостоятельный ремонт не рекомендуется — доверьте это мастеру.

Еда пропекается неравномерно

Когда одна сторона блюда готова, а другая — сырая, возможно, не работает вентилятор. Проверьте его работу: если при активации режима конвекции не слышно вращения лопастей — двигатель вентилятора, скорее всего, вышел из строя. Причина часто — перегоревшая обмотка. Такой ремонт под силу только специалисту.

Нет румяной корочки

Если верх или низ блюда остаётся бледным, может быть неисправен один из нагревательных элементов. Проверьте так:

  • Включите режим нагрева "верх-низ" и выставите 50-70°C.
  • После нагрева поднесите руку (не касаясь!) к верхнему и нижнему тену.

Если один из них не греет — его нужно заменить. Для этого лучше обратиться в сервис.

Жар вырывается наружу

Чувствуете сильный нагрев возле духовки или мебель рядом греется? Возможно, дверца теряет герметичность из-за изношенного уплотнителя. Это ведёт к перерасходу энергии: нагревательные элементы включаются чаще, чтобы компенсировать потери тепла.

Откройте дверцу и осмотрите уплотнительную резинку. Если она тонкая, пересохла или порвана — замените её. Найти нужную можно:

  • По модели и бренду.
  • Или по образцу в специализированном магазине.

Уточнения

Ку́хонная плита́ - нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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