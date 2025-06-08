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Пылесос без проводов: почему он стал спасением летом

1:52
Недвижимость

Уборка летом — настоящее испытание. Пух от тополей, пыль из открытых окон, шерсть домашних животных — всё это оседает повсюду. Но решение есть — беспроводной пылесос. Причём не просто модный гаджет, а настоящий помощник, который может удивить вас своей универсальностью.

Уборка за собакой
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Уборка за собакой

Одна техника — два сценария

Зачем иметь два пылесоса, если можно обойтись одним? Современные модели легко трансформируются: можно убрать в комнате, а потом — в машине, сняв длинную трубу и присоединив насадку прямо к корпусу. Такой мини-формат особенно удобен для труднодоступных мест: шторы, полки, мягкая мебель, бардачки, багажник — всё становится доступным без усилий.

Полная свобода движения

Никаких проводов — никаких ограничений. Зарядил — и пошёл убирать хоть в ванной, хоть в прихожей, хоть в саду. Особенно актуально для тех, у кого дома мало розеток или они расположены неудобно.

Эффективность на уровне

Долгое время беспроводные модели считались уступающими обычным. Но сегодня это не так. Благодаря мощным двигателям и циклоническим системам пылесосы справляются с разными типами загрязнений. Плюс — встроенные фильтры задерживают даже самые мелкие частицы пыли и аллергены, не возвращая их обратно в воздух.

Убирает тихо

Если в доме маленькие дети или пугливые питомцы — это ваш вариант. Тихая работа (примерно на уровне обычной речи) делает уборку более комфортной для всех.

Хранение — без головной боли

Больше не нужно прятать технику в кладовке или задвигать под диван. Компактные вертикальные модели хранятся прямо на стене — крепление одновременно служит зарядной станцией.

Уточнения

Пылесо́с - агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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