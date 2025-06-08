Вентилятор включается, но прохлады нет — вот в чём настоящая причина

Когда температура растёт, мы достаём старый добрый вентилятор в надежде на прохладу. Но что, если он включается, гудит, а прохлады — ноль? Разбираемся, какие поломки случаются чаще всего и как с ними справиться.
Это не иллюзия — такое действительно бывает. Лопасти из тонкого пластика могут со временем деформироваться. Особенно если прибор долго стоял на солнце. В результате воздух просто гоняется внутри самого вентилятора и не доходит до вас.
Решение: поможет только замена крыльчатки на новую.
Знакомая картина? Вентилятор гудит, но не вращается. Вот возможные причины:
Если вентилятор с самого начала гудит так, будто вот-вот взлетит:
Маленькие модели на батарейках тоже капризны. Возможные причины:
Вентилятор - механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.
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