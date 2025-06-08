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Вентилятор включается, но прохлады нет — вот в чём настоящая причина

2:01
Недвижимость

Когда температура растёт, мы достаём старый добрый вентилятор в надежде на прохладу. Но что, если он включается, гудит, а прохлады — ноль? Разбираемся, какие поломки случаются чаще всего и как с ними справиться.

Вентилятор
Фото: https://commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вентилятор

Вентилятор крутится, но воздух не ощущается

Это не иллюзия — такое действительно бывает. Лопасти из тонкого пластика могут со временем деформироваться. Особенно если прибор долго стоял на солнце. В результате воздух просто гоняется внутри самого вентилятора и не доходит до вас.

Решение: поможет только замена крыльчатки на новую.

Мотор шумит, а лопасти стоят

Знакомая картина? Вентилятор гудит, но не вращается. Вот возможные причины:

  • Высохла смазка в подшипниках — смазываем силиконовой.
  • Смещение подшипников — износ втулок, потребуется замена.
  • Поломка двигателя — придётся нести в ремонт.

Уровень шума — как у трактора

Если вентилятор с самого начала гудит так, будто вот-вот взлетит:

  • Основание стучит о пол — подложите резиновую прокладку.
  • Лопасти вращаются слишком быстро — мастер может установить конденсатор на 400 В, чтобы снизить напряжение и шум.

Не включается на первой и второй скорости

  • Работает только на максимуме? Возможно, пыль забилась на валу двигателя, и низкой мощности не хватает, чтобы его раскрутить.
  • Решение: почистите корпус, смазав вал.
  • Также стоит проверить, не отошёл ли провод от кнопки — поможет паяльник или мастер.

Настольный вентилятор не реагирует

Маленькие модели на батарейках тоже капризны. Возможные причины:

  • Сели батарейки — просто замените.
  • Износ аккумулятора — можно заменить или держать прибор в сети.
  • Окислились контакты — протрите спиртом или ластиком.
  • Проблема с проводами — проверяем пайку, при необходимости меняем.

Уточнения

Вентилятор - механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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