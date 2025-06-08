Повесили телевизор — и начались боли в шее: как не допустить главной ошибки

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Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, как много времени мы проводим перед экраном телевизора? Несколько часов в день — вполне обычное дело. Поэтому важно заранее рассчитать оптимальную высоту установки, чтобы не страдали ни шея, ни глаза, ни осанка.

Телевизор
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Телевизор

Как рассчитать высоту — главная формула

Чем больше диагональ экрана, тем ниже его нужно вешать. Формула проста: (средний рост членов семьи ÷ 2) + высота дивана/кресла = центр экрана. А если сомневаетесь — склейте макет из листов А4 и "примерьте" на стене. Удобно? Отлично.

Где и как вешать: советы по комнатам

  • Гостиная. Здесь важно учитывать высоту мебели, с которой вы смотрите ТВ. Главный ориентир — уровень глаз сидящего человека.
  • Спальня. Экран также должен быть на уровне глаз — только уже лежащего или полусидящего зрителя. Если смотрите лёжа на боку — наклоните экран на 30°, чтобы избежать напряжения.
  • Детская. Для малышей — чем выше, тем безопаснее. А вот подросткам лучше установить на комфортной для игр высоте.
  • Кухня. Здесь ТВ часто служит фоном, поэтому главное — видимость с обеденного стола и безопасность от воды, пара и жара. Не ставьте панель у плиты или мойки — лучше разместите на стене выше бытовой техники.

Что нужно учесть перед монтажом

  • Убедитесь, что стена выдержит вес. Гипсокартон лучше усилить фанерой.
  • Не зажимайте ТВ в нишу: оставьте пространство для вентиляции.
  • Продумайте розетки и спрячьте кабели — помогут кронштейны с кабель-каналом.

Какой кронштейн выбрать

  • Фиксированный. Дешёвый, но экран уже не сдвинешь.
  • Наклонный. Позволяет изменить угол — удобно, если солнце мешает.
  • Наклонно-поворотный. Максимальная гибкость, но и цена выше.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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