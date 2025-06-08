Повесили телевизор — и начались боли в шее: как не допустить главной ошибки

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, как много времени мы проводим перед экраном телевизора? Несколько часов в день — вполне обычное дело. Поэтому важно заранее рассчитать оптимальную высоту установки, чтобы не страдали ни шея, ни глаза, ни осанка.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Телевизор

Как рассчитать высоту — главная формула

Чем больше диагональ экрана, тем ниже его нужно вешать. Формула проста: (средний рост членов семьи ÷ 2) + высота дивана/кресла = центр экрана. А если сомневаетесь — склейте макет из листов А4 и "примерьте" на стене. Удобно? Отлично.

Где и как вешать: советы по комнатам

Гостиная. Здесь важно учитывать высоту мебели, с которой вы смотрите ТВ. Главный ориентир — уровень глаз сидящего человека.

Спальня. Экран также должен быть на уровне глаз — только уже лежащего или полусидящего зрителя. Если смотрите лёжа на боку — наклоните экран на 30°, чтобы избежать напряжения.

Детская. Для малышей — чем выше, тем безопаснее. А вот подросткам лучше установить на комфортной для игр высоте.

Кухня. Здесь ТВ часто служит фоном, поэтому главное — видимость с обеденного стола и безопасность от воды, пара и жара. Не ставьте панель у плиты или мойки — лучше разместите на стене выше бытовой техники.

Что нужно учесть перед монтажом

Убедитесь, что стена выдержит вес. Гипсокартон лучше усилить фанерой.

Не зажимайте ТВ в нишу: оставьте пространство для вентиляции.

Продумайте розетки и спрячьте кабели — помогут кронштейны с кабель-каналом.

Какой кронштейн выбрать

Фиксированный. Дешёвый, но экран уже не сдвинешь.

Наклонный. Позволяет изменить угол — удобно, если солнце мешает.

Наклонно-поворотный. Максимальная гибкость, но и цена выше.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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