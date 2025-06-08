Почему даже новый пылесос может плохо убирать — причина вас удивит

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы замечали, как со временем ваш пылесос начинает хуже всасывать пыль, а уборка занимает больше сил? Возможно, причина — в несвоевременной чистке. Даже самая мощная техника не справится со своей задачей, если забиты фильтры или контейнер. Но хорошая новость — вернуть эффективность прибору можно всего за несколько минут.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Пылесос

Явные признаки, что пора чистить пылесос

Тяга ослабла: приходится водить щёткой по одному месту по нескольку раз.

На полу остаётся мусор — значит, мешок или контейнер переполнен.

Контейнер вроде пуст, а тяга всё равно слабая? Возможно, в шланге застрял крупный мусор.

Универсальные шаги для всех типов

Отключите прибор от сети — техника безопасности прежде всего.

Приготовьте пакет для мусора и защитную маску — меньше пыли при чистке.

Разберите и вымойте контейнер, фильтры, трубы, щётки. Всё тщательно просушите.

Как чистить разные модели:

Циклонный. Контейнер промывать после каждой уборки, фильтры — через 2-3. Шланг промывайте до прозрачной воды.

Робот-пылесос. Чистка — каждую неделю. Волосы на щётках лучше удалять специальной гребёнкой или ножницами.

Моющий. Промывать контейнер и фильтры после каждой уборки. Раз в 6 уборок — чистка сопел, насадок и валика.

Не забывайте про съёмные элементы:

Мешки: бумажные — одноразовые, синтетические — можно мыть, но аккуратно.

Фильтры: НЕРА-фильтры нельзя мыть, а полимерные — можно, если не повреждены.

Турбощётка: разбирается, чистится изнутри, валик и щетина — отдельно.

Уточнения

Фильтр (от лат. filtrum - "войлок") — устройства, созданные для отделения чего-то от чего-то. Механизмы, выделяющие (или удаляющие) из исходного объекта некоторую часть с заданными свойствами.



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