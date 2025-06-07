10 вещей, которые можно стирать в машинке — а вы точно об этом не знали

Стиральная машина — настоящая помощница в доме, но мы часто недооцениваем ее возможности. Пока в барабане привычно крутятся джинсы и футболки, целая армия других вещей покрывает пылью и бактериями, хотя и в достаточно прохладном режиме и немного геля для стирки. Вот 10 предметов, которые без опаски можно отправить в машину — вы точно удивитесь!
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Стиральная машина
Подушки
Не только наволочки необходимо положить в чистку — сами подушки тоже накапливают бактерии, горшок и даже плесень. Их стоит стирать, хотя бы раз в год, а лучше — раз в три месяца. Главное — используйте фронтальную загрузку и мягкий режим.
Чехлы для подушек
На них скапливается кожное сало и грязь, что может спровоцировать прыщи и раздражение. Регулярно стирайте и сушите на воздухе, осторожно разглаживая, чтобы избежать заломов на ткани.
Рюкзаки
Походный или повседневный — рюкзак можно освежить в машине, если это разрешено производителем. Выньте требования, снимите аксессуары, выверните его наизнанку и — вперед!
Спортивный инвентарь
Налокотники, наколенники и даже перчатки — всё это можно стирать. Главное — застегните липучки и выберите температуру воды. Гигиена — прежде всего.
Кроссовки
Да, стирать обувь можно! Только сначала почистите подошву, удалите грязь и стирку проводите в мешке или с полотенцами, чтобы смягчить удары в барабане.
Придверные коврики
Ковры из синтетики отлично переносят машинную стирку. Главное — не перезагружайте барабан и не используйте изделия из натуральных волокон, они могут деформироваться.
Коврики для йоги
Посетите занятия? Коврик тоже. Пропустите его в деликатном режиме — только не сушите на солнце, иначе резина треснет.
Шторка для ванной
Плесень, капли мыла и запахи — все это исчезает после бережной стирки в теплой воде. Добавьте немного уксуса и стирайте, не отжимая.
Мягкие игрушки
Настоящие пылесборники, особенно если подъем таскает их повсюду. Щадящий режим, теплая вода — и любимый Мишка снова чистый и мягкий.
Кухонные прихватки
С ними всё просто: грязь, пятна от жира и следы пищи уходят после стирки. Для лучшего результата — сбрызните уксусом и загрузите его в барабан.
Заключение: машинка — это мини-химчистка у вас дома
Стиральная машина — куда более универсальный инструмент, чем нам нужно для размышлений. Внимательно прочитайте ярлыки, выберите щадящий режим, и вы удивитесь, сколько всего можно вернуть к жизни, вращая одной кнопкой.
Уточнения
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.