10 вещей, которые можно стирать в машинке — а вы точно об этом не знали

Не только наволочки необходимо положить в чистку — сами подушки тоже накапливают бактерии, горшок и даже плесень. Их стоит стирать, хотя бы раз в год, а лучше — раз в три месяца. Главное — используйте фронтальную загрузку и мягкий режим.