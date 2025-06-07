Как спасти ковёр с помощью пары ложек — дешево и эффективно

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неприятный запах ковра — знакомая проблема в каждом доме. Но справиться с ней можно без дорогостоящей химии или вызова профессионалов. Достаточно пары простых средств — и немного терпения.

Фото: Freepik by wuttichai1983 Интерьер квартиры

Натуральные помощники

Пищевая сода + вода.

Самый бюджетный способ — сделать кашицу из соды и воды, нанести на проблемный участок, оставить на 10 минут. Затем собрать смесь губкой, а остатки влаги убрать бумажными полотенцами. Сода не только нейтрализует запах, но и абсорбирует лишнюю влагу.

Ароматная сода с травами.

Если хотите не просто избавиться от запаха, но и наполнить комнату лёгким травяным ароматом — смешайте соду с сушёной лавандой или розмарином. Рассыпьте по ковру, подождите несколько минут и пропылесосьте. Останется только приятный шлейф.

Рецепт от бабушки

Хозяйственное мыло.

Растворите мыло в воде до состояния жидкости. Этой смесью протрите ковер, затем уберите излишки губкой, а влагу — салфетками. Натуральный и проверенный способ для ежедневного ухода.

Когда запах стойкий

Перекись водорода.

В экстренных случаях поможет перекись. Но сначала — протестируйте на незаметном участке ковра. Средство может осветлить ткань. Если всё в порядке, нанесите раствор, дайте высохнуть — запах уйдёт.

Химические средства.

Специальные пятновыводители и освежители для ковров дают быстрый эффект, но могут повредить ткань. Поэтому обязательно пробуйте на малозаметной зоне. Не пренебрегайте инструкцией — и ваш ковер скажет вам спасибо.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.





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