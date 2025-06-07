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Ощущение тревоги и постоянная усталость: что происходит с вашим жильём

1:45
Недвижимость

Вы замечаете, что в доме стало неуютно — но почему? Возможно, дело не в плохом ремонте или шумных соседях, а в том, что в вашем жилье накопилась негативная энергия. Да-да, даже скептики могут почувствовать её влияние.

Квартира
Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Квартира

Признаки, что в доме плохая энергетика

  1. Растения не выживают. Цветы быстро вянут, а даже самые неприхотливые комнатные растения чахнут и не растут.

  2. Постоянно что-то бьётся. Зеркала, чашки, вазы — хрупкие предметы часто падают и разбиваются без особой причины.

  3. Странности в поведении животных. Кошка может внезапно зашипеть на пустое место, а собака — лаять в никуда.

  4. Чувство постоянной усталости. Отдых не приносит облегчения, силы как будто утекают сквозь пальцы.

  5. Нарушенный сон. Частые пробуждения ночью и тревожные сны без очевидных причин.

Как очистить пространство

Чтобы вернуть дому гармонию, начните с большой уборки с глубоким смыслом:

  • Разберите шкафы и выбросьте старые, треснутые, сломанные вещи.

  • Избавьтесь от одежды, которую давно не носите — и, особенно, от вещей с неприятными воспоминаниями.

  • Если у вас остались предметы, принадлежавшие умершим родственникам, от них тоже желательно избавиться — особенно если они вызывают тяжесть на душе.

  • Протрите пыль в труднодоступных местах: за шкафами, под кроватями, в углах — именно там "оседают" остатки энергетического фона.

Эти простые действия помогают освободить пространство — как физически, так и энергетически. Вы удивитесь, насколько легче станет дышать.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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