Ощущение тревоги и постоянная усталость: что происходит с вашим жильём

Вы замечаете, что в доме стало неуютно — но почему? Возможно, дело не в плохом ремонте или шумных соседях, а в том, что в вашем жилье накопилась негативная энергия. Да-да, даже скептики могут почувствовать её влияние.
Растения не выживают. Цветы быстро вянут, а даже самые неприхотливые комнатные растения чахнут и не растут.
Постоянно что-то бьётся. Зеркала, чашки, вазы — хрупкие предметы часто падают и разбиваются без особой причины.
Странности в поведении животных. Кошка может внезапно зашипеть на пустое место, а собака — лаять в никуда.
Чувство постоянной усталости. Отдых не приносит облегчения, силы как будто утекают сквозь пальцы.
Нарушенный сон. Частые пробуждения ночью и тревожные сны без очевидных причин.
Чтобы вернуть дому гармонию, начните с большой уборки с глубоким смыслом:
Разберите шкафы и выбросьте старые, треснутые, сломанные вещи.
Избавьтесь от одежды, которую давно не носите — и, особенно, от вещей с неприятными воспоминаниями.
Если у вас остались предметы, принадлежавшие умершим родственникам, от них тоже желательно избавиться — особенно если они вызывают тяжесть на душе.
Протрите пыль в труднодоступных местах: за шкафами, под кроватями, в углах — именно там "оседают" остатки энергетического фона.
Эти простые действия помогают освободить пространство — как физически, так и энергетически. Вы удивитесь, насколько легче станет дышать.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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