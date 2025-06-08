Как не превратить квартиру в офис: ошибка, которую совершают почти все после ремонта

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После ремонта часто остаётся ощущение "голых" стен, будто в доме чего-то не хватает. А ведь именно они могут стать изюминкой интерьера — стоит лишь проявить немного фантазии. Вот 8 оригинальных способов превратить пустую стену в арт-объект и сделать интерьер уютнее.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уютная гостиная комната

1. Нарисовать что-то от души

Если в семье есть творческие натуры или дети, этот вариант точно понравится. Нарисовать можно что угодно — от простых узоров до полноценного граффити. Подойдут краски, карандаши, акрил, фломастеры. А главное — это объединяет семью и дарит чувство свободы.

2. Повесить карту мира

Карта — универсальный декор: и красиво, и познавательно. Можно выбирать классический вариант, винтажную или интерактивную карту, на которой отмечать страны, где вы уже побывали.

3. Играть с зеркалами

Зеркала не только украсят интерьер, но и визуально расширят пространство. Особенно эффектно смотрятся композиции из зеркал разной формы — например, круглые "соты" в деревянных рамках.

4. Добавить немного искусства

Картины — это не скучно, если подойти к их размещению с выдумкой. Выстрой в один ряд, повесь в шахматном порядке или размести близко друг к другу без зазоров. Главное — подобрать единый стиль.

5. Сделать декоративное панно

Панно — эффектный и оригинальный способ декора. Это могут быть кусочки обоев, оформленные в рамки, бумажные цветы над кроватью или даже тканевые элементы. Просто и изысканно.

6. Развесить стикеры

Настенные наклейки — бюджетно и весело. Выбирай эмодзи, абстракции или цитаты. Их легко заменить, когда захочется обновлений.

7. Устроить фотогалерею

Семейные фото — всегда тепло и уютно. Размести их в одинаковых рамках, сделай коллаж или развесь на прищепках — это добавит уюта и подчеркнёт индивидуальность дома.

8. Обустроить книжный уголок

Полки с книгами — не только красиво, но и полезно. Можно сделать креативные геометрические полки или необычную конструкцию под цвет интерьера — и стена заиграет по-новому.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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