Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские лекарства теряют рынок США: что скрывается за резким падением импорта
Клава Кока рассказала о двойной травме на репетиции: удары стеклом и микрофоном
Ад на Пермской улице: огонь едва не убил десятки человек в Москве
Мото-путешествие без риска: опытные байкеры раскрыли главный секрет безопасной групповой езды
Мопеды в СССР: маленький транспорт — большие амбиции
Лос-Анджелес в осаде: Национальная гвардия вышла против мигрантов
Революция в производстве батарей: новая мгновенная технология зарядки
Без капли масла и грамма сгущёнки: этот Наполеон растопит сердце любого диетолога
Не просто мигрень: тревожные симптомы головной боли, которые могут сигнализировать о проблемах

Как не превратить квартиру в офис: ошибка, которую совершают почти все после ремонта

2:27
Недвижимость

После ремонта часто остаётся ощущение "голых" стен, будто в доме чего-то не хватает. А ведь именно они могут стать изюминкой интерьера — стоит лишь проявить немного фантазии. Вот 8 оригинальных способов превратить пустую стену в арт-объект и сделать интерьер уютнее.

Уютная гостиная комната
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная гостиная комната

1. Нарисовать что-то от души

Если в семье есть творческие натуры или дети, этот вариант точно понравится. Нарисовать можно что угодно — от простых узоров до полноценного граффити. Подойдут краски, карандаши, акрил, фломастеры. А главное — это объединяет семью и дарит чувство свободы.

2. Повесить карту мира

Карта — универсальный декор: и красиво, и познавательно. Можно выбирать классический вариант, винтажную или интерактивную карту, на которой отмечать страны, где вы уже побывали.

3. Играть с зеркалами

Зеркала не только украсят интерьер, но и визуально расширят пространство. Особенно эффектно смотрятся композиции из зеркал разной формы — например, круглые "соты" в деревянных рамках.

4. Добавить немного искусства

Картины — это не скучно, если подойти к их размещению с выдумкой. Выстрой в один ряд, повесь в шахматном порядке или размести близко друг к другу без зазоров. Главное — подобрать единый стиль.

5. Сделать декоративное панно

Панно — эффектный и оригинальный способ декора. Это могут быть кусочки обоев, оформленные в рамки, бумажные цветы над кроватью или даже тканевые элементы. Просто и изысканно.

6. Развесить стикеры

Настенные наклейки — бюджетно и весело. Выбирай эмодзи, абстракции или цитаты. Их легко заменить, когда захочется обновлений.

7. Устроить фотогалерею

Семейные фото — всегда тепло и уютно. Размести их в одинаковых рамках, сделай коллаж или развесь на прищепках — это добавит уюта и подчеркнёт индивидуальность дома.

8. Обустроить книжный уголок

Полки с книгами — не только красиво, но и полезно. Можно сделать креативные геометрические полки или необычную конструкцию под цвет интерьера — и стена заиграет по-новому.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Авто
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова Аудио 
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Авто
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут Аудио 
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Последние материалы
Клава Кока рассказала о двойной травме на репетиции: удары стеклом и микрофоном
Ад на Пермской улице: огонь едва не убил десятки человек в Москве
Мото-путешествие без риска: опытные байкеры раскрыли главный секрет безопасной групповой езды
Мопеды в СССР: маленький транспорт — большие амбиции
Лос-Анджелес в осаде: Национальная гвардия вышла против мигрантов
Как не превратить квартиру в офис: ошибка, которую совершают почти все после ремонта
Революция в производстве батарей: новая мгновенная технология зарядки
Без капли масла и грамма сгущёнки: этот Наполеон растопит сердце любого диетолога
Не просто мигрень: тревожные симптомы головной боли, которые могут сигнализировать о проблемах
Планируете взять питомца из приюта? Обязательно прочитайте это
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.