Как не превратить квартиру в офис: ошибка, которую совершают почти все после ремонта

После ремонта часто остаётся ощущение "голых" стен, будто в доме чего-то не хватает. А ведь именно они могут стать изюминкой интерьера — стоит лишь проявить немного фантазии. Вот 8 оригинальных способов превратить пустую стену в арт-объект и сделать интерьер уютнее.
Если в семье есть творческие натуры или дети, этот вариант точно понравится. Нарисовать можно что угодно — от простых узоров до полноценного граффити. Подойдут краски, карандаши, акрил, фломастеры. А главное — это объединяет семью и дарит чувство свободы.
Карта — универсальный декор: и красиво, и познавательно. Можно выбирать классический вариант, винтажную или интерактивную карту, на которой отмечать страны, где вы уже побывали.
Зеркала не только украсят интерьер, но и визуально расширят пространство. Особенно эффектно смотрятся композиции из зеркал разной формы — например, круглые "соты" в деревянных рамках.
Картины — это не скучно, если подойти к их размещению с выдумкой. Выстрой в один ряд, повесь в шахматном порядке или размести близко друг к другу без зазоров. Главное — подобрать единый стиль.
Панно — эффектный и оригинальный способ декора. Это могут быть кусочки обоев, оформленные в рамки, бумажные цветы над кроватью или даже тканевые элементы. Просто и изысканно.
Настенные наклейки — бюджетно и весело. Выбирай эмодзи, абстракции или цитаты. Их легко заменить, когда захочется обновлений.
Семейные фото — всегда тепло и уютно. Размести их в одинаковых рамках, сделай коллаж или развесь на прищепках — это добавит уюта и подчеркнёт индивидуальность дома.
Полки с книгами — не только красиво, но и полезно. Можно сделать креативные геометрические полки или необычную конструкцию под цвет интерьера — и стена заиграет по-новому.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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