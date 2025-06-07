Больше никаких удлинителей на виду: розетки исчезают, интерьер сияет

Розетки — как сорняки в идеальном саду: всегда на виду и всегда не к месту. Торчат из стены, будто напоминая о проводах, удлинителях и бытовом хаосе.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розетка с вилкой

Но всё можно изменить, не ломая стены и не вызывая бригаду мастеров.

Встраиваем в мебель — и забываем о них

Современные розетки легко прячутся в столешницы, тумбы и фасады. Они появляются по нажатию и исчезают без следа. Особенно удобно на рабочем столе или кухне — никаких висящих проводов, всё аккуратно и под рукой.

Красим в тон стен — и они исчезают

Самый простой способ — подобрать розетки и рамки под цвет стены или обоев. А если ещё выбрать матовую поверхность, то вблизи они воспринимаются как часть текстуры. Свет не отражается — значит, ничего не выбивается из общего фона.

Прячем в плинтус — идеальный вариант для тех, кто терпеть не может провода

Плинтусы с кабель-каналами — находка. Провода идут вдоль стены, а розетки встраиваются прямо в профиль. Отлично подходит для телевизора, колонок или роутера — всё подключено, но ничего не торчит.

Закрываем как декор

Живёте в съёмной квартире? Никаких проблем. Декоративные накладки в виде картин, зеркал или магнитных панелей легко скрывают розетки. Главное — не выбиваться из общего стиля. Деревянная накладка для эко-интерьера, графичная — для скандинавского.

Прячем в столешницу — мечта минималиста

Такие розетки всплывают, когда нужно, и уходят обратно. Идеальный вариант для кухонь, особенно с детьми. Никакой пыли, никаких лишних деталей на виду.

Секрет в том, чтобы не прятать розетки, а сделать их частью идеи. Тогда даже самый технологичный элемент станет союзником красоты и порядка.

Уточнения

Штепсельная розетка — часть соединителя к которому подводится электрическая энергия от источника.



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