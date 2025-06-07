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Пыльное прошлое — новое золото: советские предметы, которые теперь украшают интерьеры

1:34
Недвижимость

Думали, старые советские предметы только захламляют дом? Оказывается, некоторые из них могут превратить обычную квартиру в стильное пространство с ретро-шармом.

Интерьер
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер

Сегодня взгляды на "советский хлам" изменились. То, что ещё вчера казалось устаревшим, сегодня становится фишкой интерьера.

Радиола — теперь это не просто техника

Старая радиола — настоящее сокровище. Даже если она давно не работает, выбрасывать её не стоит. Используйте её как тумбу или декоративный элемент. Такая вещь моментально добавляет атмосферу винтажа, не перегружая комнату.

Кружевные салфетки — снова в моде

Когда-то считалось дурным тоном разложить салфетки по всем поверхностям. Но времена меняются. Вместо того чтобы класть их на телевизор, оформите кружево в рамку и повесьте на стену. Получится изящное ретро-панно.

Дисковый телефон — не только ностальгия

Ещё недавно пылился на антресолях, а теперь — объект восхищения гостей. Такой телефон — не только напоминание о прошлом, но и оригинальный акцент в интерьере.

Сервант — вопрос не возраста, а цвета

Мебель из прошлого, конечно, может "старить" комнату. Но стоит перекрасить советский сервант в светлый тон или добавить оригинальную фурнитуру — и перед вами уже стильная вещь с характером.

Мода идёт по кругу — и иногда лучше оставить, чем выбросить. Особенно если вещь может рассказать свою историю.

Уточнения

Винта́ж (от англ. vintage — вина определённого года [винодельческий термин]) — стилизованное направление в моде, особенно в одежде и предметах домашнего обихода, ориентирующееся на возрождение модных направлений прошлых поколений, эпох.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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